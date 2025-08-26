Acusación de EE.UU. por vuelos de narco, serían del Gobierno anterior, dice DGAC

-

El pasado 13 de agosto, la fiscal general de EE. UU. habló de presuntas operaciones en Guatemala para el trasiego aéreo de estupefacientes.

Las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acerca de que Guatemala formaría parte de un puente aéreo para el trasiego de drogas han generado diversas dudas en el país, y algunas de ellas se discutieron este martes 26 de agosto en el Congreso.

Durante una citación, autoridades de Gobierno aseguraron que tal acusación no sería contra la administración de Bernardo Arévalo. No obstante, se refirieron a algunas irregularidades identificadas al tomar posesión.

Autoridades del Minex y Aeronáutica Civil participaron en una reunión convocada para hablar sobre las acusaciones de EE. UU. contra Guatemala, por el tráfico de drogas. (Foto: Cortesía)

Investigaciones en Aeronáutica

Sigrid Marroquín, subdirectora técnica operativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil, indicó que hay investigaciones en curso por supuestas anomalías en el control de planes de vuelos, entre otros aspectos, y remarcó que todo habría ocurrido en el gobierno anterior.

"Se detectaron casos de gente que hacía favores a cambio de remuneración económica", dijo la funcionaria, y detalló que algunos de esos "favores" incluían aprobaciones, a pesar de que no se cumplían con determinados requisitos.

De acuerdo con Marroquín, debido a tales anomalías hubo destituciones al inicio de esta administración, pero evitó dar más detalles, ya que las indagatorias están en desarrollo.

Durante una citación con el diputado José Chic, la subdirectora técnica de la @DGAC_CIV, habló de presuntas anomalías detectadas durante la administración de Francis Argueta pic.twitter.com/RXLRYIpCRa — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 26, 2025

Aunque ella no mencionó ningún nombre, el diputado José Chic, quien convocó a la reunión, recordó que en la gestión pasada el director de Aeronáutica Civil era Francis Argueta. Además, hizo ver que el profesional, incluso, permaneció en el cargo durante los primeros meses del actual gobierno.

Consultada al respecto, la subdirectora reconoció que la salida de Argueta se debió a que "se empezaron a detectar muchas anomalías", tanto en temas administrativos como técnicos.

Según las autoridades, hay varios casos en investigación por anomalías en la administración de Francis Argueta cuando estuvo al frente de Aeronáutica Civil. (Foto: Archivo/Soy502)

Recaban información

Por su parte, Eduardo Escobedo, viceministro de Relaciones Exteriores, indicó que se está recopilando diversa información para dar una respuesta a las acusaciones hechas por la fiscal general de EE. UU.

El funcionario indicó que, por el momento, no ha habido una comunicación sobre ese asunto por la vía diplomática.

Empero, hay acercamientos con las autoridades de aquel país para obtener más detalles de la declaración brindad por Bondi, dijo Nohemí Carrera, de la Subdirección de América del Norte.

La profesional reiteró que los comentarios sobre el presunto puente aéreo para el tráfico de drogas no correspondería a los 18 meses que lleva Arévalo en el Gobierno y se refirió a un informe emitido por EE. UU. a principios de este año, en el que hablaría de resultados positivos en el decomiso de estupefacientes en Guatemala durante 2024.

“ A partir del gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha habido un aumento de tres veces en las incautaciones aéreas ” Nohemí Carrera, Minex

La acusación de EE. UU.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, emplea a Guatemala como uno de los puntos de tránsito para el transporte aéreo de drogas.

En una entrevista difundida el 13 de agosto por la cadena Fox News, Bondi indicó que Maduro costea un puente aéreo que facilita el paso de narcóticos por los cielos de Guatemala, Honduras y México.

Agregó que ese mandatario mantiene nexos con grupos criminales, incluido el cartel de Sinaloa.