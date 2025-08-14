Fiscal de EE.UU. señala a Guatemala como ruta área para el narcotráfico de Venezuela

-

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, emplea a Guatemala como uno de los puntos de tránsito para el transporte aéreo de drogas.

En una entrevista difundida el 13 de agosto por la cadena Fox News, Bondi indicó que Maduro costea un puente aéreo que facilita el paso de narcóticos por los cielos de Guatemala, Honduras y México.

Durante la conversación, la funcionaria afirmó que el mandatario venezolano participa en operaciones del crimen organizado, en las que intercambia dinero y armamento para garantizar el flujo de estupefacientes.

Bondi agregó que Maduro mantiene nexos con grupos criminales, incluido el cartel de Sinaloa. Según sus declaraciones, las autoridades estadounidenses han incautado cerca de 700 millones de dólares en bienes vinculados al gobernante.

La fiscal sostuvo que, para mantener estas operaciones, el régimen venezolano paga para tener el espacio aéreo de Guatemala, Honduras y México, con el fin de que permitan el libre paso de vuelos cargados con droga, además, mencionó que se ven involucrados sobornos por dinero y armas de fuego.

"Existe un puente aéreo financiado por el régimen para acceder al espacio aéreo sin ser detectados hacia Honduras, Guatemala y México", dijo Bondi a Fox News, antes de señalar que estas redes también utilizan puertos y corredores aéreos para enviar cargamentos a otros países y a Estados Unidos.

Este señalamiento de la Fiscal General de Estados Unidos @PamBondi @AGPamBondi es muy serio y no lo debemos ignorar.



Aunque le estén entregando el Estado al Narco, otros seguiremos luchando para impedirlo. pic.twitter.com/hhoBVIWtfz — Sebastian Siero (@sebastiansiero) August 14, 2025

Bondi calificó a Maduro como "narco-terrorista" y opinó que debería ser extraditado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial.

La entrevista se realizó en un contexto en el que el Gobierno de EE. UU. mantiene una recompensa histórica de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.

Además, Bondi también lo responsabilizó de liderar redes de narcotráfico que operan en Estados Unidos, de causar crímenes contra ciudadanos estadounidenses por el consumo de drogas y trata de personas, además de acumular millonarios recursos producto del narcotráfico, mientras el pueblo venezolano vive en condiciones de precariedad.

