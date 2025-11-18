Capturan a sospechoso del asesinato de una joven futbolista en Chimaltenango

-

Marco M. fue capturado en Chimaltenango tras allanamientos coordinados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. La detención se relaciona con el asesinato de la joven futbolista de 18 años.

Marco M. fue detenido por el delito de asesinato durante una serie de allanamientos realizados en cinco viviendas de Chimaltenango. Durante las diligencias, además, se confiscaron tres teléfonos celulares que podrían aportar información para esclarecer lo sucedido.

La investigación sobre el ataque armado donde perdió la vida una joven futbolista en Chimaltenango se encuentra en desarrollo. (Foto: MP)

La captura se derivada de un ataque armado ocurrido el 22 de junio de este año, cuando dos mujeres se encontraban en una cancha deportiva en la 2 avenida, zona 3 de Chimaltenango. Según la investigación, el sospechoso habría llegado en motocicleta, se detuvo a pocos metros de ellas y le disparó sin previo aviso.

Marco fue capturado en una serie de allanamientos en Chimaltenango. (Foto: MP)

La víctima fue identificada como Diana Rivas, una joven futbolista de 18 años, que estaba por ingresar al partido cuando fue atacada por Marco M.

En el ataque, Ana Lucrecia Etec, de 42 años, también resultó herida. Los Bomberos Voluntarios confirmaron la muerte de Diana en el lugar, mientras que Ana Lucrecia fue llevada de emergencia al hospital de Chimaltenango. Compañeras de juego, aún aturdidas por lo sucedido, lloraron junto al cuerpo de la joven atleta.

Diana se preparaba para ingresar a la cancha cuando fue atacada con arma de fuego. (Foto: Archivo/Soy502)

El operativo que permitió la captura de Marco M. fueron coordinadas por la Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región VII Centro Occidente, como parte del seguimiento al ataque armado y a las investigaciones que continúan en desarrollo.