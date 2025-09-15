Detienen al "Estafador de Tinder" Simon Leviev

Simon Leviev, famoso por el documental de Netflix "El Estafador de Tinder", fue arrestado en Georgia, según informaron las autoridades.
Leviev, de 34 años, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, fue capturado años después d ela publicación del documental donde varias mujeres afirmaron haber sido presa de fraude y delitos financieros.
El hombre que seguía viajando por el mundo fue captado en el aeropuerto de Batumi (ciudad del Mar Negro) a petición de la Interpol, según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio del Interior, Tato Kuchava, sin dar más detalles.
Leviev presuntamente utilizó la aplicación de citas Tinder captar a sus víctimas engañándolas al hacerse pasar por un heredero adinerado, para luego pedirles que le adelantaran grandes sumas de dinero, afirmando que se encontraba en apuros, luego nunca devolvió las sumas a sus parejas, quienes incluso pidieron préstamos para darle lo que pedía.
Así operaba
Esta persona usó el "catfishing", creando una identidad falsa en línea para atraer a las víctimas a situaciones emocionales y financieras. El hombre defraudó a víctimas en Noruega, Finlandia y Suecia por un monto estimado de 10 millones de dólares.
¿Cómo fue capturado?
El arresto, a petición de la Interpol, ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Batumi, el 14 de septiembre, en horas de la mañana, según el Ministerio del Interior georgiano, hasta el momento sin ofrecer muchos detalles.
El representante legal de Leviev explicó para The Jerusalem Post que hasta el momento se desconocen los motivos exactos de la detención, ya que él estaba viajando libremente por el mundo.