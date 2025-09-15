Owen Cooper de “Adolescencia” es el actor de reparto más joven en ganar un Emmy

-

Owen Cooper es el ganador más joven en recibir el Emmy a Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Antológica por su papel en el drama psicológico "Adolescence", de Netflix.

Cooper de 15 años superó a sus competidores: su compañera de elenco Ashley Walters, así como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard y Rob Delaney. El pequeño es originario de las afueras de Manchester, Inglaterra y no tenía experiencia antes de participar en la serie.

Hasta el 2024, el registro del actor más joven en obtener un Emmy de reparto en miniserie pertenecía a Jharrel Jerome, quien obtuvo la distinción en 2019 a los 21 años por su participación en "When They See Us" de Netflix.

La marca de menor edad para un ganador de cualquier premio actoral en los Emmy aún sigue en manos de Roxana Zal, quien tenía 14 años al recibir el galardón a Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie en 1984, por "Something About Amelia".