Detienen a dos guatemaltecos durante operativo en el Mundial en EE. UU.

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Agentes estadounidenses han realizado operativos diarios desde que inició la Copa del Mundo de fútbol.

Autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre el rescate de varios niños desaparecidos y el arresto de presuntos delincuentes extranjeros, incluidos guatemaltecos, durante el Mundial de la FIFA 2026.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), los agentes han trabajado todos los días desde que comenzó el torneo de fútbol, persiguiendo a traficantes, delincuentes e incluso incautando mercancía falsificada en Kansas City, Misuri, una de las sedes del campeonato.

En ese contexto, los oficiales rescataron a ocho niños que tenían reporte de desaparición, como parte de un operativo contra la trata de personas.

El guatemalteco Lorenzo Ralios Batz tiene una condena por homicidio. (Foto: DHS)

Asimismo, el DHS señaló que durante estas acciones se logró atrapar a cinco extranjeros indocumentados con antecedentes penales. Dos de ellos eran guatemaltecos y los otros tres, mexicanos. No se especificó si estas detenciones estaban ligadas a los menores rescatados.

Los connacionales fueron identificados como Lorenzo Ralios Batz, con una sentencia previa por homicidio; y Roel Isaac Oliva Hernández, con historial por agresión.

El otro guatemalteco capturado es Roel Isaac Oliva Hernández, quien tiene antecedentes por agresión. (Foto: DHS)

*Con información de KCTV 5