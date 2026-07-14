Fatal accidente: conductor fallece tras derrapar en la subida de Las Cañas

- La víctima falleció tras impactar contra un árbol y el tránsito en el sector ha sido afectado. OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! Manifestación provoca tránsito lento en la calzada Roosevelt Un mortal accidente de tránsito sucedió la mañana de este martes 14 de julio en el kilómetro 38 de la subida de Las Cañas, en la ruta que comunica de Antigua Guatemala hacia San Lucas Sacatepéquez. En el percance vial se vio involucrado un motorista que perdió el control de su vehículo, lo que provocó que derrapara y terminara impactando contra un árbol. Bomberos Municipales Departamentales arribaron al lugar de los hechos, pero tras verificar los signos vitales de la víctima, se confirmó que ya había fallecido por la gravedad de las heridas. El motorista falleció tras el fuerte accidente vial. (Foto: Asonbomd) De momento la víctima no ha sido identificada, mientras que, en el lugar ya se encuentra la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el área a la espera del Ministerio Público (MP). Por lo tanto, el tránsito en el sector es lento y se recomienda conducir con precaución para evitar otros incidentes viales. Las autoridades quedaron a cargo del caso. (Foto: Asonbomd)