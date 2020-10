Detienen a exsecretario de Defensa de México por narcotráfico

El exsecretario de la Defensa de México fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó la aprehensión del exsecretario de la Defensa mexicana, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

La detención se llevó a cabo la noche del jueves 15 de octubre en el Aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El exfuncionario mexicano fue General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Fue aprehendido cuando llegaba a la terminal aérea en compañía de su familia y pasó la noche en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

De acuerdo a las primeras versiones, el exsecretario de la Defensa de México es acusado de vínculos con el narcotráfico, de lavado de dinero y conspiración, sin embargo, aún no hay una información oficial que detalle por qué se llevó a cabo la detención.

