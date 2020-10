Este viernes 15 de octubre, Guatemala superó los 100 mil pacientes contagiados de Covid-19, desde que se registró el primer caso el pasado 13 de marzo.

Desde el confinamiento, hasta el uso obligatorio de mascarilla, así cambió la vida en el país desde que se registró el primer caso de coronavirus.

Escuelas cerradas, clases y reuniones laborales a través de medios electrónicos, temor, desconsuelo, y en muchos casos, luto. Todo esto ha sido parte de lo que los guatemaltecos han vivido, y acá podrás ver cómo ha cambiado todo desde ese día, cuando un joven llegó al país vía aérea y fue confirmado como positivo.

"Tengo que informarles que un guatemalteco vino ayer de Italia y presentaba sintomatología, fue llevado al Hospital de Villa Nueva, acompañado de sus familiares, tres en total. En ese mismo vuelo venían cinco salvadoreños, que fueron enviados a su país de origen", dijo Giammattei ese viernes 13 de marzo, luego de recibir una llamada telefónica mientras participaba en un acto público al sur del país.

El presidente Alejandro Giammattei recibió una llamada telefónica en la que le confirmaron el primer caso oficial de Covid-19. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, no fue la primera acción emprendida, el 25 de febrero se declaró "alerta máxima" en todo el país, debido al incremento de casos en Estados Unidos y el Canadá, por lo que establecieron medidas de control de temperatura en el aeropuerto, puertos y fronteras terrestres; y se aislaría a personas sospechosas.

Luego, el 5 de marzo, el Gobierno declaró Estado de Calamidad, el cual fue levantado el pasado 29 de septiembre, después de haberse ampliado durante seis meses consecutivos.

Dos días después de registrarse el primer caso de Covid-19 en Guatemala, el Gobierno informó que fallecía la primer persona por el nuevo virus. Se trató de un hombre de 85 años que llegó al país asintomático el 6 de marzo, procedente de España, informó el exministro de Salud, Hugo Monroy, ese 15 de marzo.

Ese mismo día el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases en todo el país. El 21 de marzo, Giammattei decretó el primer toque de queda en la era democrática de Guatemala, también se cerró el aeropuerto.

Desde el 16 de marzo se anunció que el Parque de la Industria serviría como un hospital temporal para atender sólo casos de Covid-19, el 24 de ese mismo mes fue inaugurado, pero presentó varios problemas de abastecimiento, debido a que, en su mayoría se edificó con donaciones. Sólo este proyecto recibió un aporte inicial de 7.7 millones de quetzales por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica.

#EnVivo | Presidente @DrGiammattei inaugura Hospital Campaña en el Parque de la Industria https://t.co/dYth5ocJiH — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 24, 2020

Sin embargo, la crisis del Covid-19 cerró las consultas externas en todos los hospitales nacionales y regionales, generando graves problemas para la población con otros padecimientos. Además, en pocos días los hospitales se vieron abarrotados. Los médicos ya no se daban a basto, los centros asistenciales no eran suficientes para atender a los pacientes, quienes eran ubicados en colchonetas en el piso, túneles improvisados y carpas.

El temor también provocó que muchas personas fueran discriminadas por ser positivas. Incluso, varios médicos fueron expulsados de los apartamentos que alquilaban y algunos decidieron aislarse de sus familias por temor a contagiarlas. En algunos municipios se impedían las inhumaciones, la población tenía miedo y estaba estigmatizando debido a la falta de información.

Desde mediados de mayo, hasta las primeras semanas de septiembre, los hospitales nacionales no lograban atender a las decenas de pacientes que llegaban en busca de ayuda, contagiados de Covid-19. El Gobierno trataba de justificar la situación en los centros asistenciales, pero era inevitable, varias personas lograron captar imágenes que revelaron las condiciones de los pacientes.

El Hospital Roosevelt fue uno de los más perjudicados. El 27 de mayo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizó una visita al lugar, en donde encontró a varios pacientes en carpas improvisadas, mientras caía una gran tormenta.

Los médicos desesperados exigían a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ejecutivo que dieran soluciones para palear la crisis que vivían los hospitales. No tenían insumos, no había medicamentos, no contaban con equipo de protección personal, algunos no recibían su pago (hecho que aún continúa), el oxígeno era escaso y el espacio físico y las camas también.

Luego de varios meses, el Gobierno habilitó en agosto cinco hospitales temporales que servirán para la atención de los pacientes con Covid-19, con el fin de evitar que en una segunda ola, los centros asistenciales se vieran afectados y presentaran de nuevo complicaciones.

(Fuente: MSPAS)

Más de 30 médicos fallecieron luego de contagiarse de Covid-19. La mayoría, contrajo el virus al atender a los pacientes, otros se desconoce la causa. Sin embargo, junto con enfermeras y trabajadores de la salud, se convirtieron en los héroes, aquellos que han atendido la pandemia en primera línea, no sólo en Guatemala, sino en el mundo.

Guatemala superó los 100 mil casos. Las medidas de contención se levantaron, sólo se creó un sistema de alertas que establece protocolos de aforo y otras acciones que deben cumplirse. El virus no ha desaparecido y la responsabilidad fue trasladada a la población, mientras que las autoridades del Gobierno buscan "recuperar" y "reactivar" la economía.