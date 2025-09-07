Detienen a guatemalteco acusado de muerte de una mujer en EE.UU.

-

Autoridades en Maryland arrestaron a un migrante guatemalteco de asesinar a una joven de 19 años, cuyos padres la habían reportado como desaparecida días antes.

Dacara Thompson fue vista por última vez la noche del 22 de agosto, cuando salió de la casa de su padre en Lanham para echar gasolina a su vehículo.

Al ver que no regresaba, su familia presentó una denuncia al día siguiente para dar con su localización.

La policía encontró el auto de la desaparecida el 24 de agosto, cerca de una estación de bomberos.

Aunque el bolso de la joven estaba en el interior del carro, su teléfono no solo había desaparecido, sino que más tarde se comprobó que se encontraba desactivado.

Tras una semana de investigaciones, los detectives encontraron el cuerpo de la víctima en el condado de Anne Arundel el 31 de agosto.

Los padres de la joven solicitaron apoyo de la comunidad para encontrarla, pero no imaginaron que la búsqueda terminara de manera trágica.

El sospechoso

Según documentos judiciales, los investigadores revisaron las cámaras de vigilancia del estacionamiento de una tienda, en las cuales se observa que Thompson se acercó a una camioneta negra la madrugada del 23 de agosto. Al parecer, habló con el piloto y luego se sentó en el asiento del acompañante.

La policía determinó que el vehículo se dirigió a una casa en Kembridge Drive, en Bowie, donde presuntamente el conductor, identificado como Hugo Hernández Méndez, de 35 años, asesinó a la joven en un dormitorio.

Las autoridades registraron la vivienda del guatemalteco y un compañero de piso declaró haber escuchado al migrante junto con una mujer que "no parecía estar pasándolo bien" la madrugada en cuestión.

Hugo Hernández es señalado de la muerte de una joven estadounidense.

Hernández fue arrestado y ahora enfrenta cargos por homicidio en primer y segundo grado. Por ahora permanece detenido sin derecho a fianza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya solicitó su custodia debido a su estatus migratorio.

Los detectives aún tratan de averiguar si el guatemalteco y la víctima se conocían de antes. También encontraron que que el presunto asesino tenía un arresto previo por sospecha de conducir en estado de ebriedad.

*Con información de Newsbreak