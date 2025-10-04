Detienen a Kim, la joven que que tenía 11 ordenes de captura

-

En su historial le aparecen seis órdenes de captura en 2024 y cinco en este año relacionadas a cobro por extorsión.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a hombre acusado de haber asesinado a una comerciante

Kimberly "N", de 28 años, conocida como "La Kim", fue detenida en un operativo realizado en la colonia Las Margaritas III, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Las autoridades la identificaron como presunta integrante del Barrio 18, y además, señalan que en su historial le aparecen 11 órdenes de captura.

"La Kim" 11 órdenes de captura, extorsionista consumada



En allanamiento realizado en Las Margaritas lll, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, fue capturada Kimberly “N”, de 28 años, alias "La Kim” presunta integrante de la mara 18, quien registra 11 órdenes de captura; pic.twitter.com/0nO03BDa6g — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 3, 2025

Diez de las órdenes están relacionadas con casos de extorsión y una con lavado de dinero u otros activos. Según el reporte oficial, seis fueron emitidas en 2024 y cinco en este año.

La investigación está relacionada con denuncias por cobros de extorsión a empresas del sector alimenticio y a personas particulares.

La investigación está relacionada con denuncias por cobros de extorsión a empresas del sector alimenticio y a personas particulares. (Foto: PNC)

Las órdenes judiciales proceden de distintos juzgados del departamento de Guatemala y una de un juzgado del departamento de Petén.

Ahora, la detenida deberá responder ante la justicia su implicación en estos delitos.