Detienen a Kim, la joven que que tenía 11 ordenes de captura

En su historial le aparecen seis órdenes de captura en 2024 y cinco en este año relacionadas a cobro por extorsión.
Kimberly "N", de 28 años, conocida como "La Kim", fue detenida en un operativo realizado en la colonia Las Margaritas III, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
Las autoridades la identificaron como presunta integrante del Barrio 18, y además, señalan que en su historial le aparecen 11 órdenes de captura.
Diez de las órdenes están relacionadas con casos de extorsión y una con lavado de dinero u otros activos. Según el reporte oficial, seis fueron emitidas en 2024 y cinco en este año.
La investigación está relacionada con denuncias por cobros de extorsión a empresas del sector alimenticio y a personas particulares.
Las órdenes judiciales proceden de distintos juzgados del departamento de Guatemala y una de un juzgado del departamento de Petén.
Ahora, la detenida deberá responder ante la justicia su implicación en estos delitos.