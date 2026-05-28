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Detienen a menor de edad antes de cometer un ataque armado

  • Por Reychel Méndez
28 de mayo de 2026, 08:35
Autoridades investigan&nbsp;la posible participación del menor en otros hechos delictivos en el sector. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Autoridades investigan la posible participación del menor en otros hechos delictivos en el sector. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Se presume que el menor pretendía realizar un ataque armado ya que se le incautó un arma de fuego y una motocicleta robada. 

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Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 74 detuvieron a un menor de edad de 17 años, quien es conocido como alias "Tontín", luego de sorprenderlo con una motocicleta con reporte de robo y una pistola con el registro esmerilado.

El hecho se registró en Jocotenango, Sacatepéquez. Tras el hallazgo del joven, el vehículo y el arma, fue remitido al juzgado correspondiente para determinar su situación penal.

El arma pudo haber servido para cometer delitos, por lo que fue incautada y fortalecerá las indagaciones correspondientes. (Foto: PNC)
El arma pudo haber servido para cometer delitos, por lo que fue incautada y fortalecerá las indagaciones correspondientes. (Foto: PNC)

Según las investigaciones en curso, alias Tontín, es integrante de la Mara Salvatrucha y presuntamente utilizaría el arma de fuego para cometer un ataque armado en el sector.

Por ahora, continúan con las investigaciones para determinar la posible participación del menor en otros hechos delictivos en el sector.

La motocicleta contaba con reporte de robo. (Foto: PNC)
La motocicleta contaba con reporte de robo. (Foto: PNC)

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