Detienen a menor de edad antes de cometer un ataque armado

Se presume que el menor pretendía realizar un ataque armado ya que se le incautó un arma de fuego y una motocicleta robada.
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Agentes de la Policía Nacional Civil de la comisaría 74 detuvieron a un menor de edad de 17 años, quien es conocido como alias "Tontín", luego de sorprenderlo con una motocicleta con reporte de robo y una pistola con el registro esmerilado.
El hecho se registró en Jocotenango, Sacatepéquez. Tras el hallazgo del joven, el vehículo y el arma, fue remitido al juzgado correspondiente para determinar su situación penal.
Según las investigaciones en curso, alias Tontín, es integrante de la Mara Salvatrucha y presuntamente utilizaría el arma de fuego para cometer un ataque armado en el sector.
Por ahora, continúan con las investigaciones para determinar la posible participación del menor en otros hechos delictivos en el sector.