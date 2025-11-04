Versión Impresa
Detienen a piloto de Transurbano que conducía en estado de ebriedad en zona 10

  • Por Geber Osorio
03 de noviembre de 2025, 18:40
Ciudad de Guatemala
La PMT detectó que el conductor de una unidad del Transurbano iba ebrio. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detuvo en la avenida Reforma, zona 10 capitalina, a un conductor de Transurbano que fue sorprendido circulando bajo efectos de alcohol.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó que se detectó al piloto de un Transurbano que conducía bajo efectos de licor. 

Esto sucedió cuando agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le hicieron el alto en la avenida Reforma y 15 calle de la zona 10 capitalina.

La PMT de la ciudad de Guatemala procedió a dar aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), quien realizó la fiscalización del servicio.

La unidad de dicho transporte, tiene las placas de circulación C148BGC, la cual se conduce en rutas de la avenida Reforma, El Trébol y avenida Petapa.

