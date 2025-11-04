Detienen a piloto de Transurbano que conducía en estado de ebriedad en zona 10

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detuvo en la avenida Reforma, zona 10 capitalina, a un conductor de Transurbano que fue sorprendido circulando bajo efectos de alcohol.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó que se detectó al piloto de un Transurbano que conducía bajo efectos de licor.
Esto sucedió cuando agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le hicieron el alto en la avenida Reforma y 15 calle de la zona 10 capitalina.
La PMT de la ciudad de Guatemala procedió a dar aviso a la Policía Nacional Civil (PNC), quien realizó la fiscalización del servicio.
La unidad de dicho transporte, tiene las placas de circulación C148BGC, la cual se conduce en rutas de la avenida Reforma, El Trébol y avenida Petapa.