¡Con niños a bordo! Automóvil colisiona con bus escolar en la zona 16

Un accidente vehicular se registró este lunes en el bulevar Austriaco de la zona 16 capitalina, cuando un automóvil colisionó contra un bus escolar que transportaba menores.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes en el bulevar Austriaco y 33 calle de la zona 16 de la ciudad de Guatemala.
En el percance se vio involucrado un automóvil de color gris, el cual colisionó en la parte trasera de un bus escolar con niños a bordo.
Los menores salieron ilesos y fueron trasladados a otro vehículo para que pudieran llegar a su lugar de destino.
A pesar del impacto, se reportó que ninguna otra persona resultó herida, solo los daños materiales en ambos vehículos.