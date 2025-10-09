Versión Impresa
Nuevo deslave en CAES deja dos personas soterradas este jueves

  • Por Geber Osorio
09 de octubre de 2025, 15:09
Los socorristas pertenecen al Ejército de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Se trata de dos elementos del Ejército de Guatemala, quienes ya fueron rescatados por socorristas. 

Este jueves se reportó un nuevo deslave en el área del derrumbe de grandes proporciones que se originó en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Dos personas que trabajan en el área afectada en apoyo de limpieza y búsqueda de una persona desaparecida, fueron soterradas por este nuevo deslave.

Ambos pertenecen a la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala. Posteriormente, fueron rescatados con éxito y trasladados al Hospital Militar.

Los perros de rescate que laboran en el lugar habían sido retirados 15 minutos antes de que sucediera el reciente derrumbe y se encuentran bien.

Las labores de momento se han detenido hasta nuevo aviso, según indicaron las autoridades.

