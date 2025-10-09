Nuevo deslave en CAES deja dos personas soterradas este jueves

-

Se trata de dos elementos del Ejército de Guatemala, quienes ya fueron rescatados por socorristas.

TE PUEDE INTERESAR: Derrumbe en carretera a El Salvador podría extenderse, dice la Conred

Este jueves se reportó un nuevo deslave en el área del derrumbe de grandes proporciones que se originó en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador.

Dos personas que trabajan en el área afectada en apoyo de limpieza y búsqueda de una persona desaparecida, fueron soterradas por este nuevo deslave.

Dos socorristas quedan soterrados en área del derrumbe del kilómetro 24 de carretera a El Salvador.



Video: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/f3a0FuDQ7M — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Ambos pertenecen a la Brigada Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala. Posteriormente, fueron rescatados con éxito y trasladados al Hospital Militar.

Ambos fueron rescatados y trasladados al Hospital Militar.



Video: Estuardo Paredes / Soy502 pic.twitter.com/xuMudKDXne — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Los perros de rescate que laboran en el lugar habían sido retirados 15 minutos antes de que sucediera el reciente derrumbe y se encuentran bien.

Caninos habían sido retirados 15 minutos antes. pic.twitter.com/96ZEe2l8qs — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 9, 2025

Las labores de momento se han detenido hasta nuevo aviso, según indicaron las autoridades.