Detrás del show: Arjona destaca a los guatemaltecos trabajadores

El video muestra la preparación y el ambiente previo a los conciertos.

A solo unos días de comenzar su residencia en Guatemala, el cantautor continúa compartiendo historias de vida.

Ricardo Arjona ha compartido un video en el que muestra a los chapines trabajadores, quienes forman parte de su equipo detrás del escenario.

El cantautor guatemalteco compartió un video titulado: "Cosas de Guate". (Foto: Instagram)

En la filmación se muestra a un obrero trepado en un árbol de mangos que dice: "Están cortados con mucho cariño para la residencia de Ricardo".

Además, se muestra al diseñador y a los trabajadores de lo que parece ser una de las estructuras del show.

Un guatemalteco corta mangos con cariño para la residencia de Arjona. (Foto: Instagram)

Desde un obrero hasta un diseñador escénico, Arjona se asegura de montar un espectáculo inolvidable para su gente.

Las 23 presentaciones de Ricardo se realizarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Todas las entradas ya fueron vendidas con anterioridad.

Todas las entradas para la residencia ya fueron vendidas. (Foto: Instagram)

Fechas en Guatemala

31 de octubre

1 de noviembre

2 de noviembre

6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

9 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

15 de noviembre

16 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre

23 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

4 de diciembre

5 de diciembre

6 de diciembre

7 de diciembre