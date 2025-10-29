Detrás del show: Arjona destaca a los guatemaltecos trabajadores

El video muestra la preparación y el ambiente previo a los conciertos.
ENTÉRATE: ¡Más conciertos de Ricardo Arjona! El anuncio para Guatemala
A solo unos días de comenzar su residencia en Guatemala, el cantautor continúa compartiendo historias de vida.
Ricardo Arjona ha compartido un video en el que muestra a los chapines trabajadores, quienes forman parte de su equipo detrás del escenario.
En la filmación se muestra a un obrero trepado en un árbol de mangos que dice: "Están cortados con mucho cariño para la residencia de Ricardo".
Además, se muestra al diseñador y a los trabajadores de lo que parece ser una de las estructuras del show.
LEE: Ricardo Arjona consigue su segundo sold out en Miami
Desde un obrero hasta un diseñador escénico, Arjona se asegura de montar un espectáculo inolvidable para su gente.
Las 23 presentaciones de Ricardo se realizarán en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ubicado en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Todas las entradas ya fueron vendidas con anterioridad.
Fechas en Guatemala
- 31 de octubre
- 1 de noviembre
- 2 de noviembre
- 6 de noviembre
- 7 de noviembre
- 8 de noviembre
- 9 de noviembre
- 13 de noviembre
- 14 de noviembre
- 15 de noviembre
- 16 de noviembre
- 20 de noviembre
- 21 de noviembre
- 22 de noviembre
- 23 de noviembre
- 27 de noviembre
- 28 de noviembre
- 29 de noviembre
- 30 de noviembre
- 4 de diciembre
- 5 de diciembre
- 6 de diciembre
- 7 de diciembre