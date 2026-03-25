Identifican a víctimas halladas sin vida dentro de una vivienda en zona 7

El presunto responsable del crimen también murió dentro de la vivienda.
EN CONTEXTO: Dos fallecidos: Crimen dentro de vivienda en zona 7
La noche del martes 24 de marzo se registró un ataque armado dentro de una vivienda ubicada en la 6a. calle y 8a. avenida, colonia Quinta Samayoa, zona 7.
El hecho dejó a tres personas fallecidas y a un menor de 12 años con crisis nerviosa.
Las víctimas fueron identificadas como Kendy Veret Hernández Torres, de 40 años, y Everson Leonel Orellana, de 34, quienes fueron localizadas en una habitación de la vivienda.
Un tercer fallecido hallado en el segundo nivel de la vivienda fue identificado como Marlon Rafael Hernández Aquino, de 68 años.
Según información preliminar, Hernández sería el presunto responsable del ataque.
Bomberos Voluntarios indicaron que las víctimas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.