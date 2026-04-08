Develan identidad de mujer que estuvo desaparecida más de 30 años

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Christina Plante quien desapareció en 1994, es reconocida tras décadas sin saber de su paradero.

Según medios estadounidenses ahora está casada, es madre de 3 hijos y trabaja para un investigador privado.

Su desaparición ocurrió en la casa de sus padres en Star Valley, al noreste de Phoenix, una tarde de domingo de mayo.

El medio Daily Mail publicó que ahora tiene 45 años y vive en Springfield, Missouri, en una casa de cinco habitaciones que comparte con su esposo, Shaun Hollon, de 49 años,

Poco se sabe acerca de su desaparición lo único que se publicó es que se graduó como psicóloga y que comparte la crianza de sus pequeños con su trabajo investigativo.

"No es muy cooperativa con nosotros, no nos dice a quién conoció o cómo salió de donde estaba... o que si admite que se fugó, que no quería estar ahí", compartieron las autoridades.

La pareja se casó cuando ella tenía 18 años, cinco años después de que fue reportada como desaparecida.

Plante le contó a su esposo que se había escapado de casa antes de contraer matrimonio, pero Hollon se negó a dar más detalles sobre lo que ella le había dicho.

Mientras tanto, la policía sospechaba desde hacía tiempo que la colegiala había sido secuestrada por su madre, Mary, quien no tenía la custodia legal de su hija, el caso dio un giro radical cuando una nueva unidad de casos sin resolver, dirigida por el capitán Jamie Garrett, lo reabrió.

Gracias a la tecnología moderna y las redes sociales, el equipo de Garrett logró localizarla en su nuevo domicilio, donde reveló que se había marchado por voluntad propia.

Le dije: "Teníamos la impresión de que alguien te había secuestrado. Se consideró un delito", declaró Garrett a Jesse Weber Live de NewsNation. Pensé: "¡Dios mío! Bueno, te escapaste de casa", concluyó.

ASÍ LUCE