-

Tras el ataque una persona perdió la vida y una más resultó herida de gravedad.

Después de permanecer clausurado por más de dos meses, el Centro Nocturno Medellín fue devuelto a sus propietarios.

El inmueble se encontraba bajo resguardo del Ministerio Público (MP) y del juzgado correspondiente como parte de una investigación en curso.

(Foto: Nuestro Diario)

El cierre respondió a hechos ocurridos en las afueras del establecimiento, donde inicialmente una persona perdió la vida y se registró un ataque con un artefacto explosivo que dejó a otra víctima con lesiones de gravedad.

Mira aquí el video:

Devuelven inmueble a centro nocturno donde ocurrió atentado con granada.

: Redes sociales#Atentado #discoteca #Quetzaltenango pic.twitter.com/uEI8d68Vpl — Susana Manai (@smanai_soy502) August 25, 2025

Investigaciones preliminares y testimonios apuntan a que un hombre llegó al lugar, disparó contra la entrada de la discoteca y posteriormente lanzó una granada.

A partir de ese momento, las autoridades realizaron diversas diligencias dentro del negocio.

En la última audiencia judicial, se oficializó la entrega del inmueble y se notificó que el principal señalado en este caso enfrentará proceso penal por los delitos de asesinato en grado de tentativa y portación ilegal de armas de uso bélico.

(Foto: Nuestro Diario)

Sobre el ataque

La madrugada del 25 de mayo, una discoteca ubicada en la zona 3 de Quetzaltenango fue atacada con un artefacto explosivo.

Por este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a un hombre de 61 años, identificado como Benjamín Aguirre, quien resultó herido en el brazo por esquirlas tras detonar el explosivo.

Ampliación



Presunto responsable de lanzar artefacto explosivo a una discoteca fue capturado



La inmediata reacción de policías de la comisaría 41 permite la captura de Benjamín Aguirre Aguirre, de 61 años, uno de los presuntos responsables de un ataque armado pic.twitter.com/txn9nR2K5W — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 25, 2025

De acuerdo con las autoridades, Aguirre tiene antecedentes por portación ilegal de armas de fuego y por femicidio.

En la escena se localizaron casquillos y daños en las paredes del edificio.

(Foto: Nuestro Diario)

La PNC indicó que al menos otros dos presuntos cómplices lograron escapar tras el ataque.

*Con información de Eriick Colop / Nuestro Diario

TE PUEDE INTERESAR: Videos captan el momento en que lanzan una granada en discoteca de Quetzaltenango