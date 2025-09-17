Alerta en La Aurora: Aeronave sufre problemas con el tren de aterrizaje

Autoridades de la DGAC confirman activación de protocolo de emergencia en aeronave privada.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que una aeronave privada presentó fallas en el tren de aterrizaje, lo que impidió su extensión normal.
Según el reporte, el piloto intentó un aterrizaje previo sin éxito, por lo que se activó el protocolo de emergencia establecido para este tipo de incidentes.
En la aeronave viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas.
La DGAC destacó que la seguridad de los ocupantes es la prioridad en este tipo de eventos y que las autoridades y equipos de emergencia cuentan con protocolos para atender este tipo de situaciones de manera oportuna.