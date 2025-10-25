DGAC se pronuncia por pelea en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora

-

La pelea fue protagonizada por dos personas que no son trabajadores del aeropuerto, ni tampoco pasajeros.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) lamentó el incidente ocurrido en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), donde se registró una riña, la cual se vitalizó en las redes sociales.

Por medio de un comunicado, las autoridades de la DGAC indicaron que los involucrados en una pelea en el área pública externa de salidas de pasajeros, no son trabajadores del aeropuerto ni pasajeros del mismo.

"Este tipo de comportamientos es inaceptable y no refleja los valores de respeto y seguridad que como sociedad debemos tener por ir en contra del orden público y la seguridad", dijo la DGAC.

Asimismo, indicó que se tomaron medidas en protección de los viajeros y visitantes, coordinando inmediatamente con las fuerzas de seguridad y a través del diálogo.

Medidas de prevención

Para prevenir incidentes similares en el futuro, la DGAC implementó medidas como la gestión de mayor presencia de seguridad en áreas críticas del aeropuerto.

También, la implementación de programas de concientización sobre la importancia del respeto y seguridad en las instalaciones.

De igual manera, el diálogo con representantes de ambas parte para la comprensión de las posibles consecuencias por esa clase de incidentes.

#ComunicadoOficial @CIV_Guatemala @GuatemalaGob @Diaz_1Miguel @surianobuezo @AGN_noticias @RadioTGWTV @DiariodeCA pic.twitter.com/1zl06Zi0Ym — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) October 25, 2025

Comprometidos

La DGAC agradeció a los pasajeros y demás personas que reportaron el inconveniente, ya que les ha permitido tomas medidas inmediatas y abordarlas.

Por último, reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los usuarios del Aeropuerto Internacional La Aurora.