¡Se registran 16 muertos! Así el primer día de Villeda como ministro de Gobernación

Entre ataques armados y cadáveres localizados suman 16 fallecidos este viernes 24 de octubre.

El presidente Bernardo Arévalo juramentó este viernes a Marco Antonio Villeda Sandoval como ministro de Gobernación, quien sustituirá a Francisco Jiménez en la cartera de Seguridad.

Sin embargo, este día quedó marcado por la ola de violencia, ya que hasta el cierre de esta edición, se reportaron 16 personas fallecidas, entre ataques armados y el hallazgo de cadáveres.

Primeros hallazgos

Franklin Morán, de 29 años, quien trabajaba como piloto de un taxi, fue localizado sin vida esta mañana entre las comunidades de Chisiram y la aldea El Salmar, en San Cristóbal Verapaz, en Alta Verapaz, tras estar desaparecido por tres días.

Juana Leticia Ramírez, de 35 años, fue localizada en el cementerio de Cambotillo, en Huehuetenango, luego de estar desaparecida por dos días.

Ataques armados

Thomasa López Pech, de 28 años, quien es comerciante, fue asesinada en un ataque armado ocurrido en la aldea Tierras del Pueblo, Mazatenango, en el que dos menores de edad resultaron heridos por balas perdidas.

Pese a que Esdras Aarón Lemus, de 23 años, intentó huir a toda velocidad de sus atacantes, fue abatido a tiros en la subida de la colonia La Atlántida hacia Lavarreda, en la zona 18.

En el lote 279, de la sección P, de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, fue asesinado Ronal Yovany Zamora Aguilar, de 25 años, quien iba como pasajero en un taxi rotulado.

En el bulevar de San Rafael II, en la 12 calle y 14 avenida, de la zona 18, un hombre de 30 años aproximadamente fue abatido a tiros.

Jonathan Alexander Ramírez Samayoa, de 25 años, fue baleado frente a su vivienda en el lote 11 A, manzana 1, cantón las Delicias, en la zona 24.

Un incidente armado más se sumó durante la noche, en la 15 calle y 21 avenida de la colonia Alameda 3, en la zona 18, donde una persona que aún no ha sido identificada quedó sin vida.

Ocho cadáveres localizados

Los Bomberos Voluntarios confirmaron este viernes la localización de ocho cadáveres envueltos entre sábanas y bolsas plásticas.

Este hallazgo se realizó en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, bajo el puente San Juan, según indicó Hans Lemus, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Hipótesis

La principal línea de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) vincula la masacre directamente con la reciente fuga de líderes del "Barrio 18" de la cárcel Fraijanes II.

Según investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), se presume que las víctimas son pandilleros y que el asesinato múltiple fue ordenado por los reos prófugos.

"Según las primeras pesquisas, el crimen podría estar vinculado a una limpia en busca de recuperar y ampliar el territorio de clicas, que son liberadas por ciertos mareros que se evadieron de Fraijanes II", aseguró un detective que solicitó el anonimato.

El investigador explicó que, según los indicios, la mayoría de estas víctimas son golpeadas y torturadas hasta la muerte. Por ello, se cree que la causa de muerte podría ser asfixia por estrangulación.

"Este es un claro mensaje de poder y reto hacia las autoridades que toman el control de la seguridad en el país", señaló David Boteo, director general de la PNC.

