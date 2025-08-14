DGAC se pronuncia tras impacto de una avioneta con un ave en La Aurora

Varios pasajeros resultaron lesionados tras el impacto.
A través de un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre un incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Una aeronave tipo Cessna 2026 impactó con un ave cuando se disponía a aterrizar.
El hecho causó lesiones en los pasajeros que iban a bordo, quienes fueron atendidos de inmediato por Bomberos Municipales, Cruz Roja Guatemalteca y Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).
Afortunadamente el hecho no pasó a más, y las operaciones aéreas en La Aurora continuaron con normalidad.