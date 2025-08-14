"Mis 5 ángeles": la tienda que era utilizada como fachada para distribuir droga

Además, el negocio era utilizado como un "refugio" para pandilleros.
Una "tienda" ubicada en la colonia Arrivillaga, en la zona 5 de capital, fue denunciada por delitos de robo, extorsión y homicidios.
La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), afirmaron que el negocio llamado "Mis 5 Ángeles" aparentaba ser una tienda normal, pero en realidad era un lugar utilizado como escondite para pandilleros del Barrio 18.
Además, según las investigaciones, el negocio era utilizado como fachada para la venta de drogas en el sector.
El lugar fue allanado y en ese momento se logró la captura de Érick, de 18 años, a quien se le decomisó una pistola, cuatro bolsas con marihuana, pastillas de crack y una bolsa con la misma droga.
Durante la inspección también se localizaron dos celulares y Q1780, presuntamente ganancia de la venta de droga.
Ahora las autoridades han comenzado con la investigación para determinar si el detenido está involucrado en los hechos de violencia registrados en el lugar en los últimos días.
*Con información de Eunise Valdez