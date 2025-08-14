Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Mis 5 ángeles": la tienda que era utilizada como fachada para distribuir droga

  • Por Jessica González
14 de agosto de 2025, 10:16
El negocio era utilizado para vender droga en el sector. (Foto: Archivo/Soy502)

El negocio era utilizado para vender droga en el sector. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, el negocio era utilizado como un "refugio" para pandilleros.

OTRAS NOTICIAS: Fuerte viento y granizo: así se vivió la tormenta del miércoles por la tarde (videos)

Una "tienda" ubicada en la colonia Arrivillaga, en la zona 5 de capital, fue denunciada por delitos de robo, extorsión y homicidios.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), afirmaron que el negocio llamado "Mis 5 Ángeles" aparentaba ser una tienda normal, pero en realidad era un lugar utilizado como escondite para pandilleros del Barrio 18.

(Foto: Nuestro Diario)
(Foto: Nuestro Diario)

Además, según las investigaciones, el negocio era utilizado como fachada para la venta de drogas en el sector.

El lugar fue allanado y en ese momento se logró la captura de Érick, de 18 años, a quien se le decomisó una pistola, cuatro bolsas con marihuana, pastillas de crack y una bolsa con la misma droga.

(Foto: Nuestro Diario)
(Foto: Nuestro Diario)

Durante la inspección también se localizaron dos celulares y Q1780, presuntamente ganancia de la venta de droga.

(Foto: Nuestro Diario)
(Foto: Nuestro Diario)

Ahora las autoridades han comenzado con la investigación para determinar si el detenido está involucrado en los hechos de violencia registrados en el lugar en los últimos días.

*Con información de Eunise Valdez

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar