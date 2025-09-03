¡A dar el primer paso! Guatemala recibe a El Salvador un duelo clave de eliminatoria

-

Guatemala inicia el sueño de la Copa del Mundo 2026 frente a El Salvador. Conoce la previa, alineación de Tena y claves para el crucial debut en la última ronda eliminatoria Concacaf. ¡La Bicolor busca hacer historia!

La hora cero llegó, Guatemala arrancará la última fase de la eliminatoria mundialista de Concacaf en casa contra El Salvador, el primer obstáculo para cumplir el sueño de asistir a una Copa del Mundo.

El buen desempeño en la reciente Copa Oro, además del hecho de haber regresado a una última fase del torneo clasificatorio, son hechos que han devuelto la confianza para decir, que este intento 17 por cumplir el sueño, sea el que se haga realidad.

En esta doble fecha, la Azul y Blanco enfrentará primero a los salvadoreños en el Cementos Progreso, para luego ir a visitar al favorito del grupo Panamá, en un grupo donde Surinam también aparece como una amenaza para cualquiera.

Por eso, el técnico Luis Fernando Tena no se ha guardado nada y ha convocado a sus mejores hombres, prácticamente repitiendo el listado que llegó a las semifinales de la Copa Oro.

Del rival, que viene dirigido por un viejo conocido: Hernán el "Bolillo" Gómez, nombrado en febrero, se sabe que no pasa por su mejor momento, pero que siempre puede ser peligroso. En total, se han visto 9 veces en eliminatorias, con todo equilibrado, tres triunfos por lado y tres empates.

Para este jueves, contará con todos, incluyendo al recuperado Nicholas Hagen en la portería, así como José Morales, José Pinto, en la defensa y Stheven Robles en el medio campo, quienes habían estado en duda por diferentes molestias durante la semana pasada.

20 entrenadores han dirigido a Guatemala en 17 procesos mundialistas, contando a Luis Fernando Tena. En 131 partidos rumbo a la Copa del Mundo, Guatemala 55 triunfos, 32 igualdades y 44 derrotas.

Eso sí, en el historial global, El Salvador es el rival al que Guatemala más veces ha enfrentado y tiene un historial favorable de 41 victorias y 26 empates, por 24 derrotas.

Con un estadio que se espera luzca a plenitud, la Bicolor busca dar el primer paso para luego pensar en los canaleros, rivales del lunes, y así llegar de la mejor manera a la fecha de septiembre, donde tocará viajar a Surinam y visitar a los cheros. Finalmente, en octubre, Guate cerrará en casa contra Panamá, además del cuadro caribeño y sudamericano.

La alineación: El "Flaco" Tena podría salir con Nicholas Hagen en la portería, línea de 4 defensores con Aarón Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales; el eje del medio campo con Jónathan Franco, Stheven Robles y Rudy Muñoz; para dejar abiertos por los costados a Olger Escobar, Óscar Santis y cerrar con Rubio Rubín en punta.