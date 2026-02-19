Versión Impresa
Un día como hoy: jueves 19 de febrero

  • Por Soy502
19 de febrero de 2026, 09:43
(Foto: Shutterstock)

Thomas Edison patenta el fonógrafo, el primer invento capaz de grabar y reproducir sonido a través de cilindros de cartón y luego de cera.

19 de febrero

  • 1473 – Nace el astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico, que cambió la forma de pensar sobre el Universo, principalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés.
  • 1942 – Roosevelt ordena el internamiento de ciudadanos japoneses en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial.
  • 1976 – Se establece oficialmente el sistema informático Apple I, precursor de la empresa Apple.
  • 2020 – Se confirma la propagación internacional del covid-19 en múltiples Continentes, intensificando las medidas sanitarias.

Eventos astrológicos

La luna creciente gana un poco más de brillo. Saldrá aproximadamente a las 07:14 y se pondrá cerca de las 18:52. Ya será más fácil verla al anochecer, aunque todavía se pondrá relativamente temprano. El cielo sigue siendo bastante oscuro durante gran parte de la noche, lo que mantiene buenas condiciones para la observación astronómica. Júpiter continúa alto y brillante, y Saturno acompaña al inicio de la noche.

(Foto: Shutterstock)

Santoral

San Conrado de Piacenza

Patrono de:

  • Personas que buscan conversión de vida
  • Contra catástrofes naturales

