Un día como hoy: jueves 19 de febrero

Thomas Edison patenta el fonógrafo, el primer invento capaz de grabar y reproducir sonido a través de cilindros de cartón y luego de cera.
19 de febrero
- 1473 – Nace el astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico, que cambió la forma de pensar sobre el Universo, principalmente que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés.
- 1942 – Roosevelt ordena el internamiento de ciudadanos japoneses en EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial.
- 1976 – Se establece oficialmente el sistema informático Apple I, precursor de la empresa Apple.
- 2020 – Se confirma la propagación internacional del covid-19 en múltiples Continentes, intensificando las medidas sanitarias.
Eventos astrológicos
Santoral
San Conrado de Piacenza
Patrono de:
- Personas que buscan conversión de vida
- Contra catástrofes naturales