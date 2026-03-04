Un día como hoy: miércoles 4 de marzo

En este 2026 el Día Mundial de la Obesidad se enfoca en la crisis que afecta a personas de todas las edades y orígenes. Es un llamado a tomar acciones que ayuden a tener un peso corporal adecuado.
4 de marzo
- 1789 – Entra en vigor la Constitución de los Estados Unidos y comienza a funcionar el nuevo gobierno federal en Nueva York.
- 1837 – La ciudad de Chicago es oficialmente incorporada como municipio en el estado de Illinois.
- 1877 – Estreno mundial del ballet El lago de los cisnes de Piotr Ilich Chaikovski en el Teatro Bolshói de Moscú.
- 1923 – La revista estadounidense Time publica su primer número.
- 1951 – Fallece Sergei Prokofiev, destacado compositor del siglo XX.
- 1994 – Se estrena en Estados Unidos la película Four Weddings and a Funeral, éxito internacional del cine británico.
Conmemoraciones
Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Eventos astronómicos
En los primeros días de marzo son visibles al anochecer las constelaciones de Orión y Tauro hacia el oeste.
Santoral del día
- San Casimiro: patrono de Polonia y Lituania, y protector de la juventud.
- Santa Ángela de Merici: fundadora de la Orden de las Urselinas, patrona de las educadoras y huérfanas.
- San Lucio: protege a los enfermos y a quienes buscan la salud, se le invoca en momentos de enfermedad.
- San Juan de Dios: Fundador de la Orden Hospitalaria, es el santo protector de los enfermos y los hospitales. Su intercesión se busca para la sanación de los enfermos y la protección en obras de caridad.