El día en que una famosa marca de tenis grabó un anuncio en Tikal (video)

En redes sociales se viralizó un anuncio estadounidense hecho en el país en 1991, que transportó a la nostalgia a miles de guatemaltecos.

La marca Reebook, muy popular en los años 80 e inicios de los 90, grabó un comercial de su producto "Step Reebook" cuyo protagonista fue Tikal, mística ciudad ubicada en la Biosfera Maya en Petén.

El comercial se llamó: "Tikal, Guatemala, a long way to the top". (un largo camino hacia la cima). En el clip de medio minuto aparecen tres parejas de turistas estadounidenses frente al imponente templo del Gran Jaguar.

Uno de ellos dice "Yaics" al ver la altura del milenario edificio, otro dice a su esposa que esperará en el bus pues no subirá la estructura.

Mientras los primeros se lamentan, la pareja más joven se ve a los ojos y comienza a escalar usando sus Reebook.

"Ha sido llamado 'el entrenamiento más duro de la tierra', 'Step Reebook', nadie puede obligarte a hacerlo, solo tienes que ser una de esas personas que cree que el trabajo duro será recompensado", dice una voz en off mientras ambos suben hasta la cima de la pirámide.

"La vida es corta, juega duro", es el lema con el que cierran para inducir a los usuarios a la aventura, luego de entrenarse con esta plataforma novedosa para la época.

El canal de Youtube llamado ewjxn, especializado en publicidad antigua, compartió este contenido que recientemente se viralizó en Tik Tok a través de la cuenta de David Reyes.

La plataforma "Step Reebook" se introdujo por primera vez en los estudios y gimnasios en 1989 como un entrenamiento cardiovascular revolucionario y muy eficaz que rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional, millones de personas de todo el mundo utilizaron el Step para mantenerse en forma.

(Foto: Oficial)

MIRA EL VIDEO: