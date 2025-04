El día en que Guatemala fue retratada en un cortometraje de la Metro Goldwyn Mayer

-

La productora de cine y televisión Metro Goldwyn Mayer retrató cómo era la vida en Guatemala en 1935.

Conocido como "el estudio de la época dorada", la Metro Goldwyn Mayer publicó el cortometraje "Colorful Guatemala" (Guatemala colorida) en donde retrató aspectos históricos del país, sus costumbres y lugares paradisiacos.

La producción fue realizada por el periodista estadounidense James Anthony FitzPatrick, productor, director y narrador, quien saltó a la fama en la década de los años 30, luego de viajar por el mundo para crear el famoso programa "The Voice of the World" (La voz del mundo) con su "Fitzpatrick's Traveltalks", que fue publicada por la Metro Goldwyn Mayer.

En 1930, FitzPatrick comenzó su historia como "La Voz del Mundo" produciendo cortometrajes de comedia con niños, luego inició a filmar documentales de viajes para el mercado británico y estadounidense, para lo que contó con el apoyo de la Metro Goldwyn Mayer.

Como parte de su recorrido visitó Guatemala, donde captó con su lente la historia, tradiciones y lugares atractivos para ese entonces como Amatitlán.

Algunos de los que conocieron a James afirman que se maravilló con el país y contaba que era aquí donde probó uno de los mejores granos de café del mundo.

Durante su carrera, FitzPatrick filmó más de 300 películas. Lo atractivo de su trabajo en ese momento fue el utilizar la técnica del "Technicolor", usada en ese entonces por Hollywood para colorear las películas, lo que permite que el documental en Guatemala se observe como una pintura en movimiento.

Además de retratar la historia del país, en las imágenes se observan coloridos paisajes de la zona 1, especialmente de la 6a. avenida y el Centro Histórico.

Hombres con sombrero y saco, mujeres con guantes, vehículo que ahora serían de colección, son algunos de los aspectos que logran distinguirse en el cortometraje.

"En tiempos relativamente recientes esta imagen plantea un interesante problema para un país que se encuentra a casi una milla sobre el nivel del mar y que era prácticamente inaccesible para los viajeros. Hoy en día, gracias al servicio moderno de barcos de vapor y la llegada de los ferrocarriles, la Ciudad de Guatemala se acerca cómodamente y, como resultado, está creando rápidamente un lugar destacado para sí misma a lo largo de la ciudad capital", detalló FitzPatrick durante su narración.

También hace referencia a la construcción de muchos edificios "religiosos magníficos". No obstante, aclara que desde la separación de la Iglesia Católica del Estado, "gran parte de su propiedad fue confiscada" y "subordinada a un gobierno sectario que ha utilizado muchos de los edificios antiguos de la iglesia para fines municipales".

FitzPatrick retrató a la Antigua Guatemala como "la historia viva y más vital" del país y aseguró que "su historia comienza y termina con el cultivo del café, el producto más básico y más importante del país".

"El café de Guatemala se ubica entre los mejores del mundo. La planta fue traída por primera vez por un sacerdote español que obtuvo una semilla de Arabia", explicó mientras retrataba a hombres, mujeres y niños cortando los granos en una plantación.

Habló de la marimba, de las tradiciones y del uso de vestimenta y manifiesta: "es donde la vida de los indios es jodidamente suya, pues durante siglos se han mantenido en el tenor uniforme de sus formas e indiferentes cambios de la civilización como el hermoso entorno natural en el que prefieren vivir".

Mientras que en sus imágenes muestra la maravilla que, en ese entonces, era el lago de Amatitlán, con aguas cristalinas y con un color celeste inimaginable a lo que es ahora.

"El romance aquí, en las orillas de uno de sus pintorescos copos, luego a la sombra de uno de sus volcanes más atractivos, nos despedimos a regañadientes", subrayó.

Mira aquí el cortometraje: