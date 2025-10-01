Versión Impresa
Día del Niño a toda máquina: La pasión por el motocross los impulsa

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
01 de octubre de 2025, 01:43
Celebrando a los niños: Un día de adrenalina y motores
Pequeños pilotos en minimotos desafían la pista. ¡Inspírate con su valentía en el Día del Niño!

Mano empuñada sobre el manillar y acelerando una y otra vez. A la vista la pista, trazada con curvas, rectas y saltos. Un desafío más: charcos y lodo. Rugen los motores y a bordo... van pequeños de edad, pero todos unos aventurados para construir sus sueños de llegar a ser grandes pilotos de motocross.

Son los niños entusiastas de JM MX School, quienes, contagiados de adrenalina, le meten candela a sus minimotos para sortear la dificultad del terreno, que se incrementa por la lluvia que acaba de caer. A más de alguno se le atasca la llanta, pero de eso se trata: responder a las exigencias.

Más que velocidad: Los sueños de los futuros campeones del motocross
"Tengo un año de practicar. Me gustó este deporte por la velocidad, estoy aprendiendo a mantener la postura. Quiero llegar a ser campeón. Corro en la categoría 50", dijo Emilio Rubio, de 7 años, a quien, además, le gusta jugar carritos, estudiar idiomas y los juegos de mesa.

Así como Rubio, en conmemoración del Día del Niño, en el Coliseo Xtreme Park, quisimos ver en carne propia, a más de una decena de infantes que van desde los 5 años, cómo han encontrado en las minimotos la pasión del deporte extremo, pero también otros sueños de vida.

"Me gusta la moto enduro y de grande quiero ser inventor", expresó Adrián Campos. "Antes hacía bici, pero siempre quise hacer un deporte extremo. Curso el quinto grado. Un saludo a todos los niños, ¡Pongámosle ganas!", dejó como mensaje Farid Dahdah.

Niños que persiguen sus sueños en dos ruedas.
"Mi papá me inspiró para hacer motocross. Me gustaría llegar a ser médico. A veces voy al parque con mis amigos a realizar saltos. La moto solo en la pista", nos contó Nicolás Mayen, mientras estaba subido en su moto y sostenía su casco.

Cada 1 de octubre, se festeja a los más pequeños de edad y nos unimos con un emotivo saludo para quienes son el futuro de este país y para los que, a pesar de las escasas oportunidades, desde otro medio, disputan su propia carrera con tal de un mejor porvenir. ¡Feliz día del Niño!

