¿Un día soleado? Así estará el clima este jueves 25 de septiembre

Lloverá en algunas partes, pero en la mayor parte del territorio habrá sol.
Para este jueves 25 de septiembre se espera un día soleado, con ambiente cálido en gran parte del país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) habrá neblina al amanecer sobre la Franja Transversal del Norte y Occidente.
Se verán pocas nubes y la velocidad del viento variará entre los 25 y 30 kilómetros por hora en la ciudad.
Por el contrario, durante la tarde se prevé lluvias acompañadas de actividad eléctrica, pero solo sobre la Bocacosta, sur de Occidente, Pacífico y el área de Petén.