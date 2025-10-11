Diane Keaton deja huella en el mundo del cine

Una vida en cine de más de cinco décadas termina, pero sus obras perdurarán.
PODRÍA INTERESARTE: Muere John Lodge, vocalista de los Moody Blues, a los 82 años
El mundo del cine y del entretenimiento se encuentra de luto, luego de que People confirmara este 11 de octubre que la actriz estadounidense falleció a los 79 años.
A través de sus plataformas oficiales, el medio reveló en exclusiva que "Diane Keaton, famosa por sus papeles en El padre de la novia, El club de las primeras esposas y más, ha muerto".
Según lo revelado por People, Keaton partió en California; hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte y su familia ha pedido que sus fans respeten su privacidad en este momento de luto.
OTRAS NOTICIAS: Muere la actriz ganadora del Oscar Diane Keaton
¿Quién fue Diane Keaton?
Diane Keaton fue una reconocida actriz, directora y productora estadounidense que nació el 5 de enero de 1946.
Alcanzó la fama con su papel en El Padrino (1972) como Kay Adams y consolidó su carrera con su colaboración con Woody Allen en películas como Annie Hall (1977), por la cual ganó el Oscar a mejor actriz.
Curiosidades
- Diane nunca se casó, pero mantuvo una relación sentimental con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood de la época, como el director Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.
- El apellido Keaton, que proviene de su madre, ha hecho que el público relacione a la actriz con Michael Keaton en parentesco, específicamente como hermanos, pero no lo son.