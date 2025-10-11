Diane Keaton deja huella en el mundo del cine

-

Una vida en cine de más de cinco décadas termina, pero sus obras perdurarán.

El mundo del cine y del entretenimiento se encuentra de luto, luego de que People confirmara este 11 de octubre que la actriz estadounidense falleció a los 79 años.

A través de sus plataformas oficiales, el medio reveló en exclusiva que "Diane Keaton, famosa por sus papeles en El padre de la novia, El club de las primeras esposas y más, ha muerto".

Su familia pide privacidad en este difícil momento de despedida. (Foto: X)

Según lo revelado por People, Keaton partió en California; hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte y su familia ha pedido que sus fans respeten su privacidad en este momento de luto.

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton fue una reconocida actriz, directora y productora estadounidense que nació el 5 de enero de 1946.

Alcanzó la fama con su papel en El Padrino (1972) como Kay Adams y consolidó su carrera con su colaboración con Woody Allen en películas como Annie Hall (1977), por la cual ganó el Oscar a mejor actriz.

Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, deja un legado imborrable. (Foto: X)

Curiosidades

Diane nunca se casó, pero mantuvo una relación sentimental con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood de la época, como el director Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty.

El apellido Keaton, que proviene de su madre, ha hecho que el público relacione a la actriz con Michael Keaton en parentesco, específicamente como hermanos, pero no lo son.