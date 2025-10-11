Muere la actriz ganadora del Oscar Diane Keaton

La actriz falleció a los 79 años.
Medios estadounidenses confirmaron que la actriz Diane Keaton, de 79 años, falleció este sábado 11 de octubre.
La actriz murió en California. Hasta ahora no hay detalles sobre lo ocurrido, ya que sus seres queridos han solicitado privacidad.
A través de su cuenta de Twitter, la revista People escribió: "Diane Keaton, famosa por sus papeles en "El padre de la novia", "El club de las primeras esposas" y más, muere a los 79 años (Exclusiva)".
*Noticia en desarrollo.