Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Muere la actriz ganadora del Oscar Diane Keaton

  • Por Jessica González
11 de octubre de 2025, 13:18
La actriz falleció este sábado 9 de octubre. (Foto: Redes sociales)

La actriz falleció este sábado 9 de octubre. (Foto: Redes sociales)

La actriz falleció a los 79 años.

OTRAS NOTICIAS: El fuerte accidente captado por las cámaras de Antigua Guatemala (video)

Medios estadounidenses confirmaron que la actriz Diane Keaton, de 79 años, falleció este sábado 11 de octubre.

La actriz murió en California. Hasta ahora no hay detalles sobre lo ocurrido, ya que sus seres queridos han solicitado privacidad. 

A través de su cuenta de Twitter, la revista People escribió: "Diane Keaton, famosa por sus papeles en "El padre de la novia", "El club de las primeras esposas" y más, muere a los 79 años (Exclusiva)".

*Noticia en desarrollo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar