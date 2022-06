"No me siento cómoda": Rubí confiesa que ya no quiere seguir en La Academia

Rubí expresó su deseo de abandonar la decimotercera generación de "La Academia 20 Años".

La famosa hizo la confesión luego de su interpretación de "La misma luna" de Matisse, que dejó mucho que desear, según la crítica.

En una conversación que tuvo recientemente con sus compañeros la eterna quinceañera se confesó, luego de su presentación del pasado domingo 26 de junio dijo que no quería estar más en el proyecto y que lo mejor habría sido que se alejara ella y no Mariana.



“Hubiera preferido irme yo a que se hubiera ido Mariana porque Mariana lo hizo muy bien y yo no, te lo juro por Dios que hubiera preferido irme yo”, dijo.

Rubí no se siente cómoda dentro del programa, sin embargo sus compañeros aseguraron que sigue gracias al cariño del público:

“Te está dando una oportunidad el público, no digas eso”, externó un alumno fuera de foco. “Pero yo la ca...*, Mariana lo hizo bien... Mariana merecía estar aquí, yo no”, continuó, “Pero el público te quiere”, le contestaron los demás.

En los comentarios de los usuarios en redes sociales muchos escriben: "Ya no voten por Rubí", "Rubí está sufriendo, se quiere ir, que no voten por ella" o "Qué se vaya".

"¿Quieres la verdad de lo que pienso?, cuando la voz está tan mal, hagas lo que hagas bien de otras cosas, es... ¡es lo principal la voz!, es la verdad, en esta carrera lo principal es la voz, no venimos a una academia de baile, a mi me parece que, en lo personal, esta canción, a nivel vocal fue un fracaso", expresó el director Alexander Acha.

“¿Tú sientes que no puedes continuar?”, preguntó Alexander Acha. “Sí, para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”.

MIRA LOS MOMENTOS:

