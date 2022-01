Diego González, el astrofísico guatemalteco que destaca en Estados Unidos

El interés del astrofísico guatemalteco se centra en la cosmología, la estadística y el aprendizaje automático

Diego González es un astrofísico guatemalteco cuya pasión por el universo lo ha llevado a destacar en Estados Unidos donde realiza valiosos estudios.

Su interés se centra en la cosmología, la estadística y el aprendizaje automático y su investigación se basa en objetos estelares jóvenes y estructuras circunestelares alrededor de estrellas jóvenes. Soy502 conversó con el científico nacional.



"Llevar la ciencia a un público más amplio es, en mi opinión, una parte importante en el desarrollo de cualquier sociedad, por ello dedico parte de mi tiempo a realizar diversas actividades de divulgación, especialmente en español”, afirma en su sitio oficial.

Fue miembro de la Asociación Guatemalteca de Astronomía AGA y estudió un Diplomado de Astronomía y Astrofísica Básica en la Universidad Galileo.

“Mi fascinación por el universo empezó por la curiosidad innata de la infancia. Me gustaba la sensación de misterio y maravilla que me producía mirar al cielo nocturno. Algo fundamental fue la atención que mi papá y mi mamá le dieron a lo que me gustaba, a pesar de no saber mucho sobre astronomía buscaron la manera de proveerme de recursos que me permitieran profundizar en el tema, algo extremadamente difícil por la poca popularidad de las ciencias en Guatemala”, explicó.

Sus estudios en Guatemala:



Diego estudió en el Colegio Montano Cortijo, donde se graduó de bachiller en computación en 2016. En el centro educativo siempre participó en las olimpiadas científicas

Compitió en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias en diversas ocaciones, obteniendo una medalla de oro nacional como primer lugar en la categoría de Ciencias Naturales 3 en 2014. También compitió en la Olimpiada iberoamericana de Física en dos ocasiones ganando una medalla de bronce en la edición del 2016.



¿Cómo eligió la profesión de sus sueños?



“Mi familia siempre tuvo claro que la educación en Guatemala enfrenta retos, tenía el deseo de estudiar algo en ciencias naturales así que tendría que estudiar en el extranjero para alcanzar mis metas. Antes de terminar mi bachillerato decidí que quería estudiar física, la idea de enfocarme en la astrofísica vino en el segundo semestre de mi licenciatura, donde llevé un curso de introducción de astrobiología, esa experiencia me hizo recordar lo mucho que me apasionaba así que cambié mi licenciatura a física y astronomía ¡no podría estar más feliz!.



Acerca de cómo inició su búsqueda de lugares para estudiar contó:

“El proceso para aplicar para estudiar en Estados Unidos es largo, se puede aplicar directamente en las universidades por eso es importante crear un listado", contó. Además, afirma que se basó en tres criterios: calidad, que la institución ofreciera la carrera de física y que tuviera la posibilidad de proporcionar ayuda financiera a estudiantes internacionales.



“Busqué rankings de universidades en Estados Unidos en internet. Tras una lista preliminar, fui a las páginas web de cada una para revisar si tenían becas. Terminé con una lista de 14 universidades a las que apliqué, de todas esas fui aceptado en 3 y decidí ir a la Universidad de Emory en Atlanta, GA, pues era la mejor opción tanto en calidad como en ayuda financiera”, explicó.

¿En qué consiste la carrera de Diego?



“La astrofísica trata de estudiar y comprender el universo que rodea a nuestro planeta, desde el sistema solar hasta las estructuras más grandes del universo observable, en esta ciencia tratamos de conocer todo lo que está más allá de la atmósfera terrestre: aprender sobre asteroides, cometas, estrellas, agujeros negros, galaxias enteras, la evolución del universo, y una infinidad de otras cosas”.

“Tratar de entender el universo es emocionante y de cierta manera nos ayuda a comprender nuestro lugar en él. Cualquier persona apasionada por todos estos temas jamás se podría arrepentir de hacer una carrera en este campo académico”.



¿Qué puertas se abren con la astrofísica?

“Es muy importante hablar de las oportunidades laborales que estudiar astrofísica (o física en general) te abre. Contrario a lo que muchos creen, estudiar astrofísica no significa que el único trabajo que puedes tener es de profesor en un colegio o universidad”.



“Con un título en astrofísica se puede trabajaren diversas áreas, sobre todo, dentro del campo de la tecnología, una gran cantidad de conocimientos y habilidades que aprendes estudiando y haciendo investigación en astrofísica son fácilmente transferibles”.

“Por ejemplo: El trimestre pasado aprendí sobre la ecuación de Fokker-Planck en mi curso de dinámica de galaxias. Fue concebida originalmente para modelar el movimiento browniano, un tipo de movimiento aleatorio observado en partículas pequeñas. En ese curso la utilizamos para modelar las perturbaciones en las órbitas de las estrellas que forman galaxias. Fuera de las ciencias naturales, esta ecuación también es usada para modelar el comportamiento de la bolsas de valores".

"Estudiar astrofísica puede abrirte la oportunidad a un diverso tipo de carreras que ofrecen una seguridad laboral poco encontrada en otros campos y es algo que todas las personas interesadas deberían conocer".



¿Qué hace Diego en la actualidad?

El guatemalteco inició un doctorado en astrofísica en la Universidad de California, Santa Barbara (UCSB).

“Haber sido aceptado en ese programa para hacer mi doctorado ha sido uno de mis mayores logros académicos pues es uno de los mejores 10 departamentos de física en Estados Unidos y uno de los mejores 25 del mundo”.

“A pesar de que mi experiencia en el doctorado aún es muy corta tengo claro que la calidad y la cantidad de oportunidades en este programa son grandísimas, además estoy rodeado de algunos de los mejores profesores y estudiantes en este campo, esto es inspirador e intimidante a la vez”.



“En términos de investigación, tras haber hablado con algunos de los astrofísicos del departamento, me uní al grupo llamado ENIGMA (Explorando la Naturaleza del Medio Inter y Circum galáctico por sus siglas en inglés). Mi primer proyecto consiste en desarrollar una nueva técnica que utiliza el aprendizaje automático (machine learning) para corregir la contaminación atmosférica terrestre en los espectros electromagnéticos obtenidos en telescopios ubicados en la superficie de la Tierra”.

(Foto: Diego González)



“La luz proveniente de los objetos celestes (sean estrellas galaxias o planetas, entre otros) en el espacio exterior, tiene que pasar a través de la atmósfera terrestre antes de llegar a los telescopios y las cámaras usadas para estudiarlos. Debido a la interacción entre la luz y las moléculas en el aire, el espectro electromagnético proveniente de los objetos celestes es contaminado. Revertir las modificaciones que la atmósfera de nuestro planeta causa en los espectros electromagnéticos es necesario antes de poder realizar cualquier tipo de estudio. Actualmente ya existen varias técnicas para realizar dichas correcciones, de las cuales , las principales son usar ‘estrellas estándares’ o usar simulaciones de la atmósfera tomando en cuenta el clima al tiempo de recolección de datos. El objetivo de mi proyecto es optimizar esta segunda técnica introduciendo machine learning”.

El Maching Learning es el aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial que permite que las máquinas aprendan sin ser expresamente programadas para ello.



El cambio cultural y su nueva vida:

“Me costó mucho adaptarme, mudarte de un país a otro significa dejar atrás casi todo lo que conoces, cambias de cultura y de lenguaje, al inicio no conoces a nadie. Definitivamente es emocionante, pero puede ser un reto duro. Vivir lejos de mi familia también me afectó, pues los extrañaba mucho"



"Esto te hace desear que Guatemala fuese un país con una vida digna para todos, eliminando la necesidad de salir a otros lugares en busca de oportunidades que todos los guatemaltecos se merecen".

"No es una sorpresa que la cantidad de latinos con las que he convivido desde que empecé mis estudios universitarios es muy pequeña, entramos casi 50 estudiantes nuevos al programa de doctorado en UCSB y solo 2 somos latinos. Algunos países latinoamericanos como Chile, Costa Rica y México, han hecho esfuerzos por desarrollar las ciencias, incluso en Guatemala ya hay algunas universidades que ofrecen la carrera de física y sé que algunos de sus estudiantes logran irse a otros países para estudiar maestrías y doctorados.

