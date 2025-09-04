Una lesión no lo detuvo, conoce al "Profesor" que forja campeones en la Tercera

-

Descubre la increíble historia de Diego Marroquín, el "Profesor" que transformó una lesión en éxito, el cual, se ve reflejado en el equipo de Acatenango de la Tercera División del futbol guatemalteco

La vida de Diego Armando Marroquín Estrada, originario de la aldea Quisaché, Acatenango, es un testimonio de resiliencia y pasión por el futbol.

A sus 36 años, este exjugador convertido en entrenador ha transformado una tragedia personal en inspiración para toda una comunidad.

Su trayectoria es un ejemplo de que las adversidades pueden convertirse en oportunidades para seguir soñando. (Foto: Archivo)

Su carrera como futbolista prometía grandes logros: formado en las fuerzas básicas del Club Aurora, brilló en Chimal FC, Aurora FC, Antigua GFC y en la Selección Sub-20 de Guatemala.

Sin embargo, un accidente que le provocó una grave lesión en la pierna derecha lo alejó prematuramente de las canchas.

Su liderazgo lo llevó a conquistar un histórico bicampeonato con Zaragoza en el campeonato Intermunicipal de Chimaltenango. (Foto: Carlos Sotz)

Lejos de resignarse, decidió volcar su experiencia en las nuevas generaciones. Tras obtener la licencia "A" de Entrenador de Fútbol Profesional, Marroquín comenzó a escribir una nueva historia desde el banquillo.

Su liderazgo lo llevó a conquistar títulos con San Martín, Zaragoza IFA 7 y un histórico bicampeonato con Zaragoza en el campeonato Intermunicipal de Chimaltenango.

Hoy dirige a la selección de Acatenango en la Tercera División, donde su equipo marcha invicto con seis victorias consecutivas y lidera el grupo 4 del torneo Apertura.

Hoy dirige a la selección de Acatenango en la Tercera División. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Conocido con respeto como el "Profesor", Marroquín enseña que el fútbol no solo forma campeones, sino también carácter.

Su trayectoria es un ejemplo de que las adversidades pueden convertirse en oportunidades para seguir soñando y dejando huella en el deporte guatemalteco.