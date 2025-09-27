"Solo les dije que disfrutaran", confesó Diego Simeone después del derbi

-

Simeone aseguró que solamente le dijo a sus jugadores que disfrutaran del derbi y ellos le respondieron goleando al Madrid.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se mostró muy satisfecho después de que sus dirigidos consiguieran una buena victoria por goleada sobre el Real Madrid.

"Antes de empezar el partido les pregunté a los chicos si de las cosas importantes de la vida tenían algún problema importante y me dijeron que no. Entonces les dije, salgan jueguen y disfruten, están en un gran momento. Este tipo de partidos muchas veces se presentan una sola vez en la vida, y por suerte me salió bien", dijo el técnico rojiblanco.

Palabras de MVP.

Sobre el partido, Simeone destacó todo lo que hicieron. "Me ha gustado todo. El equipo siempre supo el partido que quería hacer. Cuando recibimos los dos goles, el equipo no cambió la búsqueda del partido y lo tradujo en el juego. Me pone muy contento".

El entrenador también valoró el ambiente en el estadio y el apoyo de la afición. "Nuestra gente fue increíble, maravillosa. Ver la presentación que tuvo el estadio es increíble. Nuestra afición estuvo fantástica y los jugadores van creciendo partido tras partido. Firmaron un partido muy bueno ante un rival muy bueno".