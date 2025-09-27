"Es una derrota merecida", expresó Xabi Alonso después del derbi

-

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció que su equipo mereció este sábado la derrota ante el Atlético de Madrid, que se impuso 5-2 en el derbi de la capital española.

TE PUEDE INTERESAR: Atlético da un golpazo al Madrid y acaba con su invicto en el derbi

El líder había ganado todos sus partidos anteriores esta temporada (seis en Liga más uno en Champions), pero fue claramente superado por el equipo de Diego Simeone en el estadio Metropolitano.

"Tenemos que sacar conclusiones de lo que ha pasado, porque seguro que nos van a servir en el futuro, pero no hay excusas. Estamos dolidos, como lo está la afición. Era un derbi y es una derrota merecida", afirmó Alonso en su rueda de prensa.

"No hemos entrado bien. En los duelos, en los balones a espacios. Luego, con el balón, tampoco encontrábamos soluciones", añadió el técnico vasco.

️ @XabiAlonso: "Es la primera derrota y nos duele a todos".

Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 27, 2025

Alonso subrayó que su equipo no olvidará "esta dura derrota": "No hemos dado el nivel que nos hubiese gustado. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, analizar el porqué e intentar mejorar".

El técnico vasco vio detalles del juego de los suyos que le resultan claramente mejorables.

"Nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste para contrarrestar mejor, salir mejor. Ahora mismo tenemos una idea de lo que ha podido pasar, pero hay que valorarlo más", indicó.

"No hemos competido lo suficiente, hoy creo que el equipo no ha competido al nivel que se requiere para estos partidos, contra estos rivales. Y tendremos que subir el nivel. Es lo que nos va a tocar", sentenció.