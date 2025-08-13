-

Colegio Santo Tomás: Diplomado en Administración para el sector turístico.

Si buscas formar parte de un diplomado que abarcará diversos temas y que tendrá una duración de tres meses, aún tienes algunos días para inscribirte, pues comienza el 19 de agosto.

La inauguración del nuevo diplomado en administración en el Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, ubicado en la 1a. avenida norte de la ciudad.

El programa finalizará el 28 de octubre y ofrece una formación en diversas áreas, como en turismo, educación, tecnología, historia de la fundación y traslado de la Ciudad de Guatemala, así como la vinculación entre la política pública y la administración pública en el sector turístico.





Diplomado en Administración: Desarrollo Profesional en Turismo y Empresa. (Foto: Renato Melgar/Colaborador)

También se impartirán módulos sobre salud y seguridad ocupacional en el ámbito hotelero, trabajo en equipo y otras competencias esenciales para la administración eficiente.

Esta propuesta académica no solo busca brindar herramientas teóricas, sino también promover la aplicación práctica de los conocimientos en escenarios reales, contribuyendo al desarrollo profesional de los participantes y al fortalecimiento del sector turístico y empresarial de la región.

Las autoridades del Centro Universitario de Sacatepéquez invitan a los interesados a visitar sus redes, donde podrán encontrar información sobre cómo inscribirse, requisitos y demás aspectos relacionados con el diplomado, ya que las inscripciones permanecerán abiertas una semana más.

