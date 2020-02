La diputada del Movimiento de Liberación de los Pueblos, Vicenta Jerónimo, renunció a varios beneficios que otorga el Congreso, como el celular, por considerarlo innecesario.

La congresista presentó la solicitud a través de tres misivas, en donde anuncia al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, que "renuncia" al derecho de gozar esos beneficios.

Las misivas fueron entregadas a Dirección General del Congreso el recién pasado 21 de enero. En el caso del seguro médico, la legisladora explicó que "ve innecesario" gozar de ese servicio.

Mientras que en el caso del teléfono celular explica que "no tomará" el aparato, pero está "anuente a recibir la tableta" debido a que le "servirá de apoyo para llevar a cabo el trabajo legislativo.

Se vendrán más propuestas para que funcionarios no despilfarren dinero del pueblo de Guatemala.

Sin embargo, la posición de la legisladora no fue bien recibida por diputados como Álvaro Arzú, quien las calificó de "medidas populistas y mediáticas... El hecho de que no almorcemos aquí no va a resolver el problema de desnutrición en el país. Es mentira, son argumentos falaces", dijo.