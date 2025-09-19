Caso Hotel California: diputado de la UNE da su versión por acusación de asesinato

-

Tres muertes y la propiedad de un hotel han puesto a un diputado del Congreso en el centro de la polémica.

El nombre del diputado por Huehuetenango, Martín Nicolás Segundo, se volvió a colocar en el ojo público este miércoles 17 de septiembre, cuando el Ministerio Público (MP) efectuó una serie de diligencias en un negocio con las cuales se le vincula.

Martín Nicolás Segundo cumple su segundo período como diputado en el Congreso. (Foto: FB)

Se trata del hotel y centro de convenciones California, ubicado en aquella cabecera departamental, marcado por un conflicto que incluye un préstamo millonario, la propiedad de un terreno y la muerte de tres integrantes de una familia.

El MP dio a conocer que el inmueble fue inmovilizado por orden de un Juzgado de Extinción de Dominio y que, como parte del procedimiento, se llevaron a cabo inspecciones, registros y secuestro de evidencias, todo en el marco de las averiguaciones por tres asesinatos y el presunto despojo de una finca.

El ente investigador confirmó que las pesquisas se realizan por un caso en el cual se ha mencionado al citado legislador, quien pertenece a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El hotel California, ubicado en la cabecera departamental de Huehuetenango, fue allanado este miércoles 17 de septiembre, tras haber sido inmovilizado, por un juzgado. (Foto: MP)

Su versión

Hasta ahora, Nicolás Segundo no se había pronunciado a detalle por los señalamientos en su contra, pero, entrevista con Soy502, por medio de su hijo Martín, habló sobre el caso y lo que considera "acusaciones espurias".

Según lo relatado, el conflicto que generó la investigación penal inició "hace más de 20 años", cuando el diputado hizo un préstamo por Q 2.8 millones a "su íntimo amigo" Ramiro Molina, quien en 2002, cuando hicieron la transacción, era concejal de Huehuetenango.

El dinero serviría para cubrir parte de los costos de la construcción del hotel que ahora tiene una medida cautelar y, como garantía, el ahora diputado habría traspasado a nombre de Molina el terreno en donde estaría el negocio.

Q2.8 millones fue el préstamo que hizo el ahora diputado Martín Nicolás Segundo y que originó el caso que está en investigación.

"La relación que tenía mi señor padre con don Ramiro era muy buena, pero desgraciadamente todo cambió cuando a él lo mataron", relató Martín, en referencia al crimen ocurrido en diciembre de 2004.

De acuerdo con el hijo, después de aquel hecho, el documento en el que constaba la propiedad del terreno quedó en manos de Marta Gonón, esposa de Molina, quien, asegura, se negó a devolver el bien, pese a que se seguían pagando intereses por el préstamo realizado.

Según lo narrado, el crédito se pagó en su totalidad y el desembolso final habría sido de Q 5.4 millones, con todo e intereses. Además, el congresista afirmó que cuenta con recibos que prueban el cumplimiento del compromiso.

“ Cómo van a decir que no se pagó el préstamo, si ahí están los recibos originales, firmados por ellos ” Martín Segundo, hijo del diputado Martín Nicolás Segundo

¿Y las acusaciones?

Pese a lo anterior, indicaron los entrevistados, no se logró recuperar el terreno, pues aunque se hicieron las solicitudes, fue vendido a otra persona.

"Mi padre le traspasó el terreno a don Ramiro, por la confianza y la amistad que había; era una garantía por el préstamo, pero cuando él murió su familia ya no tuvo la intención de devolverlo", remarcó Martín, respecto del conflicto.

Acerca de las acusaciones que pesan sobre el diputado por una serie de asesinatos que afectaron a la familia Molina Gonón, su hijo señaló que "no tienen fundamentos" y que todo es "un plan orquestado para afectar su imagen".

"Si hubiera fundamentos, ya se hubiera pedido el antejuicio contra mi padre; es muy obvio", manifestó Martín. Por su parte, el parlamentario afirmó que está en la "disposición de colaborar en todos los procesos".

El diputado Martín Nicolás Segundo rechazó las acusaciones en su contra por el conflicto con la familia Molina Gonón. (Foto: FB)

La contraparte

El caso que involucra a Nicolás Segundo trascendió en agosto de 2023, cuando el medio digital No-Ficción publicó el reportaje "Las tres muertes de la familia Molina Gonón y el hotel de un diputado de la UNE".

En ese artículo se informa sobre cómo una familia de comerciantes de Huehuetenango sufrió tres asesinatos, entre 2004 y 2022, presuntamente vinculados a una disputa legal por el terreno donde funciona el Hotel California y el Centro de Convenciones, vinculado al citado congresista.

Lo mencionado en el reportaje, que recoge declaraciones del núcleo familiar afectado, dista de lo expresado por el legislador y su hijo.

Según el texto, Ramiro Molina prestó alrededor de Q 2.4 millones al entonces empresario para comprar parte de un terreno de 1,352 metros cuadrados; sin embargo, el pago no se habría completado.

Después de ello, surgieron escrituras con presuntas irregularidades que trasladaron la propiedad a terceros y, finalmente, a una empresa ligada al hotel, se narra en el reportaje de No-Ficción. Ahí, miembros de la familia Molina Gonón sostiene que dichos documentos son fraudulentos.

Este miércoles 17 de septiembre, se llevaron a cabo diligencias de allanamiento, inspección y registro en el hotel California, vinculado al diputado Martín Nicolás Segundo. (Foto: MP)

Las muertes en la familia Molina Gonón

En el reportaje, la familia señala directamente al diputado como autor intelectual de la muerte de tres sus integrantes, comenzando por la de Ramiro Molina. El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2004, en un supuesto asalto, que nunca se esclareció.

El 26 de abril de 2022, su viuda, Marta Gonón, fue atacada a tiros dentro de su negocio y murió. Tres meses después, el 29 de julio, su hijo Edwin Molina también fue ejecutado en el mismo lugar.

De acuerdo con lo informado en su momento, el MP investigó los casos, pero un expolicía capturado por el asesinato de Marta Gonón fue liberado por falta de pruebas y se presume que videos claves desaparecieron.

Según la nota de No-Ficción, la familia pidió que el expediente se trasladara a la capital para "evitar influencias locales", pero la solicitud fue rechazada.

El diputado y su hijo, rechazaron todas las acusaciones al respecto.

3 integrantes de la familia Molina Gonón murieron entre 2004 y 2022, y sus parientes señalan al diputado de la UNE como autor intelectual.

Allanamiento en el hotel California

El miércoles 17 de septiembre, el MP confirmó la inmovilización del hotel y centro de convenciones California, mientras la Fiscalía de Extinción de Dominio, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, efectuó diligencias de inspección, registro y secuestro de evidencia en el lugar.

"La diligencia se desarrolla con el objetivo de entregar dicho inmueble a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, pues el mismo cuenta con medidas cautelares decretadas por el juzgado especializado", confirmó el MP.

El Ministerio Público dirigió el allanamiento en el hotel California y confirmó que las diligencias se relacionan con las muertes denunciadas en la familia Molina Gonón. (Foto: MP)

También indicó que "la investigación se inició en seguimiento a la muerte de tres integrantes de una familia a quienes habrían despojado de manera fraudulenta de una finca, la cual fue usada posteriormente para la construcción del hotel objeto del allanamiento".

A decir de la institución, entre los extremos que se indaga figura el estado de las empresas que aparecen como propietarias del inmueble, pues "se estableció que carecen de perfil económico, por lo que se presume que son empresas falsas o de cartón".

Al respecto, el diputado y su abogada informaron que el bien ya no es de su propiedad.