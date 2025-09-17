"Hotel California": allanan e inmovilizan propiedad vinculada a un diputado de la UNE

-

Al diputado Martín Nicolás Segundo se le vincula en un caso de asesinato múltiple, que está en investigación.

Las investigaciones por el asesinato de tres integrantes de una familia en Huehuetenango han llevado a la inmovilización de un hotel vinculado al diputado Martín Nicolás Segundo, representante de ese departamento en el Congreso.

El Ministerio Público (MP) confirmó que un Juzgado de Extinción de Dominio dictó la medida cautelar contra el inmueble, en el cual este miércoles 17 de septiembre se lleva a cabo un allanamiento.

Martín Nicolás Segundo, diputado de la UNE, está vinculado a la propiedad inmovilizada en Huehuetenango. (Foto: Archivo/Soy502)

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil, y el propósito es inspeccionar, registrar y secuestrar evidencia. El edificio en el cual hay presencia de fiscales y elementos policiales es el hotel y centro de convenciones California, ubicado en la cabecera departamental de Huehuetenango.

"La diligencia se desarrolla con el objetivo de entregar dicho inmueble a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, pues el mismo cuenta con medidas cautelares decretadas por el juzgado especializado", confirmó el MP.

Muertes y empresas de cartón

De acuerdo con el ente investigador, las acciones que se ejecutan este día corresponden al seguimiento de la muerte de tres integrantes de una familia a quienes habrían despojado de manera fraudulenta de la finca donde posteriormente se construyó el Hotel California.

Entre los extremos que se indaga figura el estado de las empresas que aparecen como propietarias del inmueble, pues "se estableció que carecen de perfil económico, por lo que se presume que son empresas falsas o de cartón", indicó el MP.

(Foto: MP)

El génesis

El caso, que está en investigación y en el cual se menciona al diputado Martín Nicolás Segundo, se remonta al inicio de los años 2000 y está relacionado con un préstamo millonario y el evento de compra-venta del terreno en mención.

La familia Molina Gonón han señalado directamente al parlamentario de ser el "autor intelectual" de la muerte de tres de sus integrantes, hechos ocurridos en 2004, 2021 y 2022.

El caso se conoció por un artículo publicado por el medio digital No-Ficción, en el cual se relata que el problema inició hace más de 20 años, cuando Ramiro Molina, exconcejal de Huehuetenango y quien más tarde fue asesinado, le dio Q2.4 millones en calidad de préstamo a Segundo, para comprar la mitad del terreno donde funciona el Hotel California.

(Foto: MP)

Según el reportaje, el diputado no habría cumplido con los pagos y habría recurrido a amenazas contra los miembros del citado núcleo. Además de Ramiro Molina, otros dos de ellos murieron de forma violenta, al ser atacados a balazos, en distintas fechas.

Se intentó conocer la versión del congresista, pero no fue posible establecer comunicación directa. Sin embargo, su abogada envió el siguiente pronunciamiento al respecto: