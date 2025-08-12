Diputado propone declarar el día de la Biblia en Guatemala

-

Mediante una ley, se busca establecer una fecha para conmemorar y promover la lectura de la Biblia en el país.

Que el primer sábado de agosto sea declarado el "día nacional de la Biblia" es el propósito de una iniciativa de ley que impulsa en el Congreso.

Ronald Portillo, integrante de la bancada Vamos, es el ponente de este proyecto, cuyo primer texto se firmó durante una reunión con líderes religiosos.

De acuerdo con el parlamentario, el propósito es "reconocer el papel de la Biblia en la historia, la cultura y los valores de Guatemala, así como promover su lectura y el fortalecimiento espiritual de nuestra nación".

Consultado al respecto, el legislador rechazó que su propuesta atente contra la libertad de culto y aseguró que su fin es "eminentemente cultural".

Así nació la iniciativa

Portillo indicó que el proyecto de ley surgió después de varios encuentros con entidades, como la Confederación Apostólica de Guatemala y el Foro por la Libertad Religiosa.

Según el entrevistado, no hay intención de contrariar la normativa que establece que el Estado es laico, ya que tal precepto se refiere a la "separación de Estado e iglesia".

"Esta es una propuesta eminentemente cultural, enmarcada en la libertad religiosa y también en los derechos culturales que tienen las personas. No riñe con el Estado laico o con alguna normativa de los derechos humanos, sino todo lo contrario", expresó.

El congresista argumentó que la conmemoración del día de la Biblia ya se realiza en otros países, donde, "incluso, hay museos dedicados a ella, con algún tipo de auspicio".

El diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, es el ponente de la iniciativa que plantea establecer el día nacional de la Biblia en el país. (Foto: Congreso)

Sin imposición

El diputado remarcó que al declararse el día nacional de la Biblia en una ley no se establecería ninguna imposición para su lectura, por ejemplo, en las escuelas.

No obstante, la iniciativa sí plantea que, para su conmemoración, entidades como los ministerios de Educación y Cultura tendrían que desarrollar diversas actividades.