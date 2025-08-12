Presidente se pronuncia por ataque armado contra diputado de Vamos

-

Mientras surgen más detalles del atentado contra el diputado Juan Ramón Rivas, autoridades del Gobierno y el Congreso han repudiado el hecho.

EN CONTEXTO: MP revela detalles del atentado contra diputado de Vamos

"Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno", escribió el presidente Bernardo Arévalo en su cuenta de X, en alusión a varios ataques armados que se han registrado este martes 12 de agosto.

El mandatario puntualizó previamente sobre el atentado que sufrió el diputado Juan Ramón Rivas, del bloque Vamos, en horas de la madrugada, y dijo haberse puesto en contacto con él.

De acuerdo con la publicación, le externó sus condolencias por la muerte de su guardaespaldas, Walter Timoteo Esquivel, quien recibió múltiples impactos de bala durante el incidente.

"Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad", expresó Arévalo, y aprovechó para enviar un mensaje a la población: "sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad".

Era trabajador del Congreso

Nery Ramos, presidente del Congreso, también se refirió al hecho de violencia e informó que el elemento de seguridad fallecido era un trabajador de ese organismo, asignado a la protección de Rivas.

Por medio de una esquela difundida en las redes sociales, ese ente colegiado lamentó su muerte y se solidarizó con sus deudos.

Ramos indicó que hubo comunicación con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, para requerirle acciones contundentes contra los grupos criminales que han perpetrado ataques este día.

Repudian atentado

Hasta ahora, el único miembro de la bancada Vamos en pronunciarse por el ataque contra su compañero ha sido Héctor Aldana.

Durante una reunión de la Comisión de Gobernación, el parlamentario condenó el hecho de violencia y lamentó la muerte del guardaespaldas.

"Imagínense si algunos guatemaltecos que tienen la oportunidad de pagar un tema de seguridad (privada) les pasa este tipo de situaciones, qué le puede pasar a un ciudadano de a pie", mencionó.

El atentado contra el diputado Juan Ramón Rivas ocurrió a eso de las 2:00 horas de este martes 12 de agosto, en la 11 avenida y 1a. calle de la zona 1.