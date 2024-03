¿Por qué el diputado Randy Coc porta un arma de grueso calibre?

-

La noche del lunes, el diputado altaverapacense, Randy Coc, sufrió un aparatoso accidente de tránsito.

El diputado de Alta Verapaz, Randy Coc Figueroa, sorprendió la noche del lunes 11 de marzo, cuando, después de un fuerte accidente de tránsito, del cual salió ileso, se dejó ver con un arma de grueso calibre colgando de su hombro.

El parlamentario aseguró que se trata de un fusil 2-23 que forma parte de su equipo de protección. Añadió que desde 2011, cuando su familia fue perseguida, presuntamente por "Los Zeta", suelen ocupar seguridad y armas del mencionado tipo.

"El tema viene desde hace algunos años. Nosotros fuimos muy perseguidos por Los Zeta, aquí, en Alta Verapaz, entre 2011 y 2015. Desde ese entonces, mi familia ha estado protegida con armas de fuego", expresó.

Según hizo ver, para su núcleo esto se ha vuelto "algo muy normal" y afirmó que las armas que usan están "debidamente registradas".

"Entiendo el revuelo que causó el que me mostrara con el arma en la calle, pero las dos personas que me acompañaban y están a cargo del equipo sufrieron lesiones, por lo que me tuve que quedar con el fusil. Además, no lo podía dejar en el vehículo, ya que quedó destruido y lo estaba moviendo una grúa", indicó.

Durante una transmisión en Facebook, el diputado informó sobre su estado, después del accidente. (Foto: Captura de pantalla)

El legislador reiteró que él se encuentra con golpes menores y que solo uno de los hombres que lo acompañaban necesitó ser trasladado a un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); sin embargo, dijo, recibirá el alta médica este martes.

Respecto de la persona que ocasionó el accidente, Coc aseguró que también se encuentra a salvo. Añadió que, por recomendación de la Policía Nacional Civil, interpondrá la denuncia correspondiente, aunque no espera que se le pague la totalidad de su automóvil, "porque es muy caro".

El diputado altaverapacense reiteró que el carro estaba blindado, lo cual lo habría protegido.

¿Quién es Randy Coc?

Coc Figueroa ha hecho su primera incursión en el Congreso, tras haber sido electo en por el partido Victoria como representante de Alta Verapaz.

Durante la gestión de su papá, Winter Coc, como alcalde de Carchá, se hizo famoso por haber ocupado la presidencia del Deportivo Carchá, con solo 19 años. Así se convirtió en el presidente más joven de un club en el balompié guatemalteco.

Sin embargo, su paso por ese puesto fue fugaz, ya que asumió el 18 de septiembre de 2020 y renunció una semana después. En su momento, indicó que hacía falta diversa documentación en el equipo.

En febrero pasado, Randy Coc fue noticia, cuando prometió que donará todos los salarios que reciba como diputado a obras sociales en su departamento.