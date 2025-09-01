Diputado y excandidato a alcalde sortean estradas para partido de la Selección

-

Un diputado del Congreso ha sido señalado de usar boletos para un juego de la Selección para favorecer su imagen política y la de un excandidato a alcalde.

En medio de la polémica que generó su anuncio de donar 10 entradas para el próximo partido de la Selección Nacional de Futbol contra El Salvador, el diputado por Jalapa, Jairo Orellana, llevó a cabo el sorteo prometido.

La actividad se transmitió en vivo y el legislador estuvo acompañado del excandidato a alcalde de esa cabecera departamental, Israel "Lito" Castro Calderón.

Aunque Orellana aseguró que la dinámica no tiene ningún fin político y que habían sido varias las personas que le regalaron los boletos que sortearía, solo estuvo acompañado del citado personaje.

Además, antes de efectuar la rifa, el moderador recordó que solo participarían quienes siguieran en sus redes sociales a ambos actores.

La información que se brindó es que más de mil personas estaban concursando para ganar una entrada. Así fue el sorteo:

Las críticas

Desde que anunció que sortearía los boletos para el partido de la Selección que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre, el diputado Jairo Orellana ha sido blanco de críticas en las redes sociales.

Gran cantidad de internautas lo señalaron de valerse de ese medio para ganar adeptos y posicionar su imagen en el ámbito político, así como para favorecer a "Lito" Castro.

Otros cuestionaron cómo hizo para conseguir "entradas hasta para regalar", cuando estas se agotaron en pocos minutos, cuando salieron a la venta.

En respuesta, el parlamentario aseguró que "la acción (de sortear boletos) corresponde a poder traer a gente de Jalapa, que posiblemente en su vida va a tener la oportunidad de ver un partido de la Selección en instancias de eliminatorias mundialistas", y añadió que "todo se hizo con buena intención".

"Asumo las críticas. Sé que habrá señalamientos, pero mi conciencia está tranquila", expresó, en entrevista con Soy502.