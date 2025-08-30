El otro diputado que "regalará" boletos para el próximo partido de la Selección

-

Dos diputados se han visto envueltos en una polémica por anunciar que sortearán o donarán varios boletos para el partido entre las selecciones de Guatemala y El Salvador.

Cuando se ha intensificado la polémica por la forma en que se vendieron las entradas para el próximo partido de la Selección Nacional de Futbol, el diputado por Chiquimula, Boris España, ha anunciado que "regalará" cinco boletos.

El legislador sigue así los pasos de su colega Jairo Orellana, representante de Jalapa, quien prevé sortear 10 entradas este domingo 31 de agosto.

España usó su cuenta de TikTok para anunciar que "donará" los boletos entre sus seguidores. "Qué difícil estuvo conseguir entradas para ir a ver a la Sele", menciona el parlamentario al inicio de su video, y muestra los tiquets con los que cuenta.

#BorisEspaña #Chiquimula #VamosSele #GuatemalaUnida ♬ sonido original - Boris España @borisespana10 Entradas para ver el partido Si esta publicación llega a 3,000 likes, voy a regalar entradas para apoyar a nuestra Sele en su partido contra El Salvador este 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso. ¿Quién se apunta? #Diputado

Las críticas

Aunque hay quienes aplauden su iniciativa, varios internautas empezaron a cuestionar cómo es que el congresista tiene boletos en físico, si representantes de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) dijeron en días anteriores que solo había en formato electrónico.

Otros señalaron al chiquimulteco de promover su imagen política mediante tal donación.

Soy502 intentó conocer la postura del diputado ante los señalamientos en su contra, pero no respondió a las llamadas.

El descontento

Tanto Orellana como España han sido blanco de críticas en las redes sociales tras anunciar que cuentan con boletos "hasta para regalar", mientras que gran cantidad de aficionados se han quejado públicamente que las entradas se acabaron en pocos minutos, cuando salieron a la venta.

Esto ha generado cuestionamientos sobre cómo hicieron los padres de la patria para adquirir los que ahora sortearán entre sus seguidores en distintas plataformas digitales.

Hasta el momento, solo se conoce la postura del jalapaneco, quien aseguró que varios de sus allegados le donaron entradas. Además, rechazó los señalamientos de estarse haciendo promoción con fines políticos.

La polémica

Entre el 10 y 13 de agosto pasados salieron a la venta los boletos para el encuentro que disputará la Selección Nacional de Futbol contra El Salvador, en el marco de las eliminatorias para el Mundial 2026, pero las molestias no tardaron, pues las entradas se agotaron en solo minutos.

Mediante diversas tribunas, los aficionados han acusado presuntas anomalías en el proceso para adquirir los tiquets y el tema hasta se discutió en el Congreso.

Ahí, el diputado José Chic difundió recientemente un informe en el cual se evidencia que hay personas que adquirieron hasta 200 boletos, mediante distintas transacciones que se pagaron con una misma tarjeta (de crédito o débito).

Esto ocurrió a pesar de que la Fedefut aseguró que solo se podían comprar cinco entradas por usuario.