Diputados de siete bancada mostraron su rechazo a la creación de una mesa de trabajo para analizar la ruta a seguir para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones. A criterio de los legisladores este proceso servirá para seguir retrasando la elección y por lo tanto señalan que no participarán en la misma.

"Estamos abiertos al diálogo, ya sea en la Instancia de Jefes de Bloque o en el pleno del Congreso", señala un comunicado firmado por los parlamentarios de estas siete bancadas.

De acuerdo con el comunicado, la práctica ha demostrado que estas mesas de trabajo "dilatan los procesos" o busca que estos no se ejecuten. "En este sentido manifestamos nuestro rechazo a la mesa de trabajo haciendo del conocimiento público que no participaremos en la misma, no sin antes reiterar que estamos abiertos al diálogo", se lee en el documento.

Quienes apoyan esta postura son integrantes de Movimiento Semilla, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bienestar Nacional (Bien), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

TE PUEDE INTERESAR:

Los nuevos magistrados debían asumir el 13 de octubre de 2019, pero el proceso de elección tuvo retrasos desde la integración de las comisiones de postulación. Desde junio de este 2020, cuando se aprobó el mecanismo, la elección no ha tenido avances en el Congreso, a pesar de que en las agendas de todas las sesiones se ha incluido este punto.