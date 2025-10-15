Diputados celebran el gol de Guatemala durante sesión plenaria (video)

Diputados interrumpieron la sesión plenaria para celebrar gol de Guatemala ante El Salvador.
Durante una sesión del Congreso de la República, varios diputados interrumpieron la votación para la Ley Antipandillas para celebrar el gol de la Selección Nacional de Guatemala frente a El Salvador, en el partido correspondiente a la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial.
El hecho ocurrió cuando la secretaria de la Junta Directiva del Congreso anunció al pleno que Guatemala estaba ganando el encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.
Tras la noticia, algunos diputados aplaudieron y festejaron dentro del hemiciclo.
"Secretaría informa que ya vamos ganando", se escuchó durante la reunión en medio del bullicio de la celebración.
La escena fue difundida en redes sociales y generó diversas reacciones entre la población.
Algunos ciudadanos manifestaron su inconformidad ante la actitud de los diputados, señalando la falta de atención a los temas nacionales debido a la coyuntura actual que enfrenta el país.