La constancia transitoria de inexistencia de cargos, comúnmente llamada finiquito, podría hacer varios cambios de última hora en la integración del Congreso.

Este documento está siendo requerido por la comisión calificadora de credenciales del Congreso, pero a algunos diputados electos les han aparecido reparos o denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC) por supuestas anomalías cuando ocuparon cargos públicos.

Una disposición de la CGC aprobada en 2019 establece que para asumir un cargo público es necesario contar con finiquito extendido en 2020, pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 214, define que para optar a un cargo público el finiquito deben tener una vigencia máxima de seis meses.

Los señalados

El excontralor Carlos Mencos no cuenta con finiquito 2020 debido a una denuncia presentada por la CGC a finales de 2019 por un caso que no ha sido revelado. Sin embargo, él sí tramitó su finiquito antes de que apareciera la denuncia.

"Yo tengo finiquito vigente, emitido hace menos de seis meses", asegura Mencos. Para la Ley Electoral el finiquito tendría vigencia, pero no para la disposición reciente de la CGC.

Esto podría impedir que él asuma como diputado de Escuintla con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), si esto ocurre la curul sería ocupada por Vera Lucía Escobar Bercián.

Según el extitular de la CGC, la denuncia en su contra es "espuria" y constituye un "ataque" en su contra.

En una situación similar se encuentra el diputado electo por el partido Vamos, Diego Israel González Alvarado, quien también tiene problemas ante la CGC por supuestas anomalías en su gestión como alcalde de San Francisco El Alto, Totonicapán.

Si González no logra ser juramentado el próximo martes, su escaño sería ocupado por Jorge Mario Cabrera Ordóñez, quien ha participado en reuniones como gobernador designado de Totonicapán.

La diputada electa del Movimiento Semilla, Lucrecia Hernández Mack, también tiene problemas para recibir el finiquito 2020 debido a una denuncia presentada el 28 de noviembre por una auditoría en el Ministerio de Salud.

Mack, Mencos y González presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad "por la amenaza" de que no puedan asumir el cargo por la solicitud reciente de la Contraloría.

En 2016, Edgar Zamora no pudo asumir una curul con el partido Visión con Valores (Viva) por carecer de finiquito. Su caso logró resolverse a su favor y en 2018 obtuvo su finiquito, pero ya no pudo ser juramentado porque el pleno de diputados no aceptó que él se incorporara.